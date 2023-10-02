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Кременчуцький учень Богдан Саленко здобув золото на шоу інновацій у Хорватії

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 2

 

Він представив проєкт «Розробка засобу діагностики неконтрастних осколків у тілі поранених»

Учень 11-В класу Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» Богдан Саленко отримав золоту медаль на шоу інновацій INOVA 2023, яке пройшло 26-29 вересня у м. Загреб (Хорватія). Про це йдеться на фейсбук-сторінці ліцею.

Юний винахідник успішно пройшов усі етапи національного відбору на міжнародні заходи від Малої академії наук України і представив Україну, Полтавщину та Кременчук на світовій арені.

Міжнародне журі гідно оцінило проєкт Богдана «Розробка засобу діагностики неконтрастних осколків у тілі поранених». Цей проєкт актуальний для подолання проблем, які виникли внаслідок воєнних дій агресора в нашій країні.

Нагадаємо, Богдан Саленко став переможцем фінального III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: переможець ліцей № 4 школярі Хорватія
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