Кременчуцький учень Богдан Саленко здобув золото на шоу інновацій у Хорватії

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Він представив проєкт «Розробка засобу діагностики неконтрастних осколків у тілі поранених»

Учень 11-В класу Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» Богдан Саленко отримав золоту медаль на шоу інновацій INOVA 2023, яке пройшло 26-29 вересня у м. Загреб (Хорватія). Про це йдеться на фейсбук-сторінці ліцею.

Юний винахідник успішно пройшов усі етапи національного відбору на міжнародні заходи від Малої академії наук України і представив Україну, Полтавщину та Кременчук на світовій арені.

Міжнародне журі гідно оцінило проєкт Богдана «Розробка засобу діагностики неконтрастних осколків у тілі поранених». Цей проєкт актуальний для подолання проблем, які виникли внаслідок воєнних дій агресора в нашій країні.

Нагадаємо, Богдан Саленко став переможцем фінального III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук.