У Кременчуці 58-річний велосипедист збив 72-річну пішоходку

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Чоловікові загрожує штраф від 3400 до 8500 гривень, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження чи позбавлення волі на строк до п'яти років

Вчора, 1 жовтня, близько 19.20 у Кременчуці на вулиці Левка Лук’яненка сталася ДТП. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, 58-річний велосипедист збив 72-річну пішоходку. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

За даним фактом поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за статтею 291 (Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, а також нормативно-правових актів, норм і правил виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує штраф від 3400 до 8500 гривень, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження чи позбавлення волі на строк до п'яти років.