10 кременчужан перемогли на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН

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Кременчуцькі школярі вибороли 10 переможних місць на фінальному III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, який проходив з 15 по 31 травня. Про це повідомила Кременчуцька міська рада.

Кременчужани посіли 2 — перших, 3 — других та 5 — третіх місця:

І місце — Софія Самборська та Софія Єрмакова (ліцей №4 «Кремінь»);

Софія Самборська та Софія Єрмакова (ліцей №4 «Кремінь»); ІІ місце — Ольга Кузик та Богдан Саленко (ліцей №4 «Кремінь»), Анастасія Кущій (ліцей №11 «Гарант»);

Ольга Кузик та Богдан Саленко (ліцей №4 «Кремінь»), Анастасія Кущій (ліцей №11 «Гарант»); ІІІ місце — Анастасія Булига та Назар Новосел (ліцей №4 «Кремінь»), Дарія Галузинська (ліцей №11 «Гарант»), Сергій Шевченко (ліцей №10 «Лінгвіст»), Аліна Олійникова (ліцей №17 імені М. Неленя).

Як бачимо, найбільшу кількість місць здобули учні Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь».

Учениця 10 класу ліцею №11 «Гарант» Анастасія Кущій (на фото вище), яка здобула II місце на Всеукраїнському етапі у відділенні «Мовознавство» в секції «Польська мова», прокоментувала свою участь у конкурсі:

— Це був нелегкий етап. Дуже багато часу, сил було приділено роботі. Завдяки допомозі, підтримці, вірі в мене наукового керівника, вчителів, методистів та моєї родини я змогла впевнено захистити свій проєкт та вибороти спочатку перше місце на обласному етапі й згодом друге — на Всеукраїнському. Я набула великого досвіду, знайшла нових друзів, отримала нові знання, незабутні емоції та спогади! Дуже вдячна всім, хто був поруч у ці важливі для мене дні!