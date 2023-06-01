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10 кременчужан перемогли на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 144

 

Кременчуцькі школярі посіли 2 – перших, 3 – других та 5 – третіх місця

Кременчуцькі школярі вибороли 10 переможних місць на фінальному III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, який проходив з 15 по 31 травня. Про це повідомила Кременчуцька міська рада.

Кременчужани посіли 2 перших, 3 других та 5 третіх місця:

  • І місце Софія Самборська та Софія Єрмакова (ліцей №4 «Кремінь»);
  • ІІ місце Ольга Кузик та Богдан Саленко (ліцей №4 «Кремінь»), Анастасія Кущій (ліцей №11 «Гарант»);
  • ІІІ місце Анастасія Булига та Назар Новосел (ліцей №4 «Кремінь»), Дарія Галузинська (ліцей №11 «Гарант»), Сергій Шевченко (ліцей №10 «Лінгвіст»), Аліна Олійникова (ліцей №17 імені М. Неленя).

Як бачимо, найбільшу кількість місць здобули учні Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь».

Учениця 10 класу ліцею №11 «Гарант» Анастасія Кущій (на фото вище), яка здобула II місце на Всеукраїнському етапі у відділенні «Мовознавство» в секції «Польська мова», прокоментувала свою участь у конкурсі:

Це був нелегкий етап. Дуже багато часу, сил було приділено роботі. Завдяки допомозі, підтримці, вірі в мене наукового керівника, вчителів, методистів та моєї родини я змогла впевнено захистити свій проєкт та вибороти спочатку перше місце на обласному етапі й згодом друге на Всеукраїнському. Я набула великого досвіду, знайшла нових друзів, отримала нові знання, незабутні емоції та спогади! Дуже вдячна всім, хто був поруч у ці важливі для мене дні!
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Автор: Катерина Турубара
Теги: МАН переможці конкурс школярі
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