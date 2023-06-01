У Кременчуці нелюди вдруге скривдили глухого кота

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 343

Сьогодні, 1 червня, до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся мешканець Кременчука, який повідомив, що на вулиці Миколи Кучми, хтось періодично знущається з його глухого котика.

За словами чоловіка, вже вдруге з його котиком трапляється лихо. Приблизно 8 місяців тому хтось вдарив кота по спині, після цього у того з’явилася епілепсія. А вчора, 31 травня, йому хтось знову зробив боляче, тварина весь день нявкала, бо не могла сходити до туалету.

Сьогодні зранку у ветеринарній клініці котику зробили знімок і лікар сказав, що тварину побили, тож довелось ставити катетер.

Також за словами чоловіка, до сусідів котик не бігає, оскільки кастрований. Це безпомічна тварина, яка не принесе нікому шкоди й далі забору не вийде. Тваринка нічого не чує і хтось цим зловживає, бо б'є тоді коли тварина не очікує.

– У мене немає слів для обурення, якщо такі покидьки б'ють тварин, то вони з легкістю це зроблять з людиною. Маю впевненість, що саме той хто це робить прочитає, та побачить місце побиття та тварину, якій зробив боляче. Люди, будьте людяними нарешті, бо в іншому житті ви самі можете бути цими тваринами, – говорить власник котика.

Нагадаємо, що за кривдження тварин карають на 8 років позбавлення волі.