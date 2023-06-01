Слуга народу – Полтавщина
Виробництво дронів і санкції для Ірану: Олексій Устенко про головні рішення Верховної Ради на цьому тижні
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Надзвичайні новини

У Кременчуці нелюди вдруге скривдили глухого кота

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 343

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» надійшла скарга від власника кота

Сьогодні, 1 червня, до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся мешканець Кременчука, який повідомив, що на вулиці Миколи Кучми, хтось періодично знущається з його глухого котика.

 

За словами чоловіка, вже вдруге з його котиком трапляється лихо. Приблизно 8 місяців тому хтось вдарив кота по спині, після цього у того з’явилася епілепсія. А вчора, 31 травня, йому хтось знову зробив боляче, тварина весь день нявкала, бо не могла сходити до туалету.

 

Сьогодні зранку у ветеринарній клініці котику зробили знімок і лікар сказав, що тварину побили, тож довелось ставити катетер.

Також за словами чоловіка, до сусідів котик не бігає, оскільки кастрований. Це безпомічна тварина, яка не принесе нікому шкоди й далі забору не вийде. Тваринка нічого не чує і хтось цим зловживає, бо б'є тоді коли тварина не очікує.

– У мене немає слів для обурення, якщо такі покидьки б'ють тварин, то вони з легкістю це зроблять з людиною. Маю впевненість, що саме той хто це робить прочитає, та побачить місце побиття та тварину, якій зробив боляче. Люди, будьте людяними нарешті, бо в іншому житті ви самі можете бути цими тваринами, – говорить власник котика.

Нагадаємо, що за кривдження тварин карають на 8 років позбавлення волі.

4
Автор: Дарія Згура
Теги: кіт жорстоке поводження Кременчук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 19 від 11 травня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 18 від 4 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 16 від 20 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх