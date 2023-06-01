У Кременчуці нелюди вдруге скривдили глухого кота

Сьогодні, 1 червня, до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся мешканець Кременчука, який повідомив, що на вулиці Миколи Кучми, хтось періодично знущається з його глухого котика.
За словами чоловіка, вже вдруге з його котиком трапляється лихо. Приблизно 8 місяців тому хтось вдарив кота по спині, після цього у того з’явилася епілепсія. А вчора, 31 травня, йому хтось знову зробив боляче, тварина весь день нявкала, бо не могла сходити до туалету.
Сьогодні зранку у ветеринарній клініці котику зробили знімок і лікар сказав, що тварину побили, тож довелось ставити катетер.
Також за словами чоловіка, до сусідів котик не бігає, оскільки кастрований. Це безпомічна тварина, яка не принесе нікому шкоди й далі забору не вийде. Тваринка нічого не чує і хтось цим зловживає, бо б'є тоді коли тварина не очікує.
Нагадаємо, що за кривдження тварин карають на 8 років позбавлення волі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.