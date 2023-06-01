Кременчужани поскаржилися, що дітей не усіх вікових категорій приймають у ті дитсадки, які почали працювати

Наші читачі поскаржилися, що дітей не усіх вікових категорій приймають у ті дитсадки нашого міста, які відкрилися і почали працювати.
Заступник директора департаменту – начальник управління дошкільної освіти, кадрової, організаційної та моніторингової роботи Ірина Друженко каже, що зараз садки можуть відвідувати діти з 3 років, бо організувати перехід молодших (до 3 років) дітей в укриття важко.
Директорка дитсадка №25 Тетяна Криворучко пояснила, що у її заклад ходять діти середнього і старшого віку*:
Щоб відвідувати дитсадок, батьки мають надати довідку від лікаря щодо стану здоров'я дитини, а також про її щеплення (якщо якихось не вистачає, зробити їх). Тетяна Криворучко розповідає, що заяв від батьків, які хочуть віддати дитину у дитсадок, багато:
Згідно з даними Кременчуцької міської ради, наразі у Кременчуці відкрили вже сім дитячих садочків: №13, 41, 62, 18, 25, 28 та 29. Найбільшу завантаженість має садочок №13, який відкрився у місті першим. На цей час його відвідує 56 вихованців з 80.
Станом на 31 травня у дошкільних закладах були вільні місця, які чекають маленьких кременчужан:
Заклади працюють в режимі короткотривалого перебування за двозмінним графіком роботи:
Також для дітей організували одноразове харчування.
Щоб зарахувати дитину до садочка, батьки можуть звернутися до адміністрації обраного дошкільного закладу:
*Друга молодша група — діти віком з 3 до 4 років (станом на 1.09.22 року дитині має бути 3 повні роки), середня — 4 роки станом на 1.09.22, старші — 5 років станом на 1.09.22.
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