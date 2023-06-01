Кременчужани поскаржилися, що дітей не усіх вікових категорій приймають у ті дитсадки, які почали працювати

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Наші читачі поскаржилися, що дітей не усіх вікових категорій приймають у ті дитсадки нашого міста, які відкрилися і почали працювати.

Заступник директора департаменту – начальник управління дошкільної освіти, кадрової, організаційної та моніторингової роботи Ірина Друженко каже, що зараз садки можуть відвідувати діти з 3 років, бо організувати перехід молодших (до 3 років) дітей в укриття важко.

Директорка дитсадка №25 Тетяна Криворучко пояснила, що у її заклад ходять діти середнього і старшого віку*:

— Зараз у нас старші групи, ті, які переходять у школу, у літній період ходять. А потім вони, може, підуть на оздоровлення. Тоді будемо діток другої молодшої, яким уже виповнилося 4 роки, брати на вільні місця. Але спочатку ми беремо середній і старший вік. От зараз старші групи походять, підуть відпочивати, і потім ми будемо брати тих дітей другої молодшої, які на 1.09.23 року стануть «середніми», бо їм уже виповниться 4 роки.

Щоб відвідувати дитсадок, батьки мають надати довідку від лікаря щодо стану здоров'я дитини, а також про її щеплення (якщо якихось не вистачає, зробити їх). Тетяна Криворучко розповідає, що заяв від батьків, які хочуть віддати дитину у дитсадок, багато:

— Має устаткуватися повна кількість дітей. Ми чекаємо, коли вони візьмуть довідки, поки до нас прийдуть, а потім уже подивимося, чи є вільні місця. Тоді будемо підтягувати з другої молодшої (групи — ред.) дітей. Вихователі не можуть брати більше, бо ми орендуємо укриття, в якому у нас місце на 20 дітей і 10 працівників. Я більше не можу взяти, бо яким чином вони підуть в укриття?

Згідно з даними Кременчуцької міської ради, наразі у Кременчуці відкрили вже сім дитячих садочків: №13, 41, 62, 18, 25, 28 та 29. Найбільшу завантаженість має садочок №13, який відкрився у місті першим. На цей час його відвідує 56 вихованців з 80.

Станом на 31 травня у дошкільних закладах були вільні місця, які чекають маленьких кременчужан:

садочок №13 (вулиця Приходька, 90 А), вільних місць — 24;

24; садочки №41 та 62, працюють на базі Кременчуцької гімназії №27 (проспект Свободи, 104), вільних місць — 25 (ЗДО 41) та 29 (ЗДО 62);

25 (ЗДО 41) та 29 (ЗДО 62); садочки №18, 25, 28 та 29, працюють на базі Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» (вулиця Університетська, 13), вільних місць — 33 (ЗДО 18), 34 (ЗДО 25), 34 (ЗДО 28), 32 (ЗДО 29).

Заклади працюють в режимі короткотривалого перебування за двозмінним графіком роботи:

І зміна — з 8.00 до 12.00;

з 8.00 до 12.00; II зміна — з 13.00 до 17.00.

Також для дітей організували одноразове харчування.

Щоб зарахувати дитину до садочка, батьки можуть звернутися до адміністрації обраного дошкільного закладу:

ЗДО 13 — Турчан Надія Володимирівна, 096-367-90-92;

Турчан Надія Володимирівна, 096-367-90-92; ЗДО 41 — Кулієва Ірина Петрівна, 067-739-00-51;

Кулієва Ірина Петрівна, 067-739-00-51; ЗДО 62 — Івахненко Оксана Владиславівна, 097-468-57-07;

Івахненко Оксана Владиславівна, 097-468-57-07; ЗДО 18 — Васильєва Ольга Олексіївна, 067-284-09-74;

Васильєва Ольга Олексіївна, 067-284-09-74; ЗДО 25 — Криворучко Тетяна Михайлівна, 067-535-54-11;

Криворучко Тетяна Михайлівна, 067-535-54-11; ЗДО 28 — Розумовська Олена Олександрівна, 098-126-61-76;

Розумовська Олена Олександрівна, 098-126-61-76; ЗДО 29 — Сніжко Олена Вікторівна, 067-950-90-55.

*Друга молодша група — діти віком з 3 до 4 років (станом на 1.09.22 року дитині має бути 3 повні роки), середня — 4 роки станом на 1.09.22, старші — 5 років станом на 1.09.22.