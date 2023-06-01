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У кінці дня: цікаві та шокуючі факти про дітей

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 256

 

Чи знали ви про такі дивовижні факти?

1 червня на youtube-каналі ArteFact - Українська інфографіка з'явилось відео «Цікаві та шокуючі факти про дітей». Засновники каналу - кременчужани Олександр Семеняка та Тарас Ільїн. Проєкт був створений для розвитку та популяризації україномовного контенту на просторах інтернету. Олександр створює відео, а Тарас його озвучує.

1 червня у всьому світі відзначають Міжнародний день захисту дітей. До цієї дати кременчужани підготували випуск «Цікаві та шокуючі факти про дітей». У ньому Ви дізнаєтеся:

  • про дівчинку, яка народила в 5 років;
  • про батька тисячі дітей;
  • та як розлучення батьків фізично впливає на дитину.

Переходьте за посиланням та відкривайте дитячий світ по-новому!

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Автор: Альона Душенко
Теги: діти день захисту дітей
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