Де завтра не буде світла у Кременчуці

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Вчора, 21:00 Переглядів: 429

 

Адреси, за якими 2 червня енергетики проводитимуть планові роботи

У п'ятницю, 2 червня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:

  • вул. Богдана Хмельницького, 5А, 7.

З 8.00 до 17.00

Для виконання робіт при реалізації договорів про приєднання до електричних мереж системи розподілу:

  • вул. Академіка Герасимовича, 141Б, 143Г;
  • вул. Ярослава Мудрого, 18-32.

У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:

  • вул. Вадима Бойка, 11-15Б;
  • вул. Майора Пугача, 16/16-36;
  • просп. Свободи, 84;
  • вул. Вадима Бойка, 1/31-12/13;
  • вул. Лебедина, 5-40/4;
  • вул. Капітана Трусова, 5-40;
  • вул. Єднання України, 8/6-23/1;
  • вул. Лікаря Парнети, 1/27-35/2;
  • пров. Ринковий, 1/13;
  • пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4;
  • вул. Івана Мазепи, 40-51;
  • вул. Шевченка, 54/43;
  • вул. Ігоря Сердюка, 39/41, 41/44;
  • вул. Шевченка, 45/14;
  • вул. Ігоря Сердюка.

З 8.00 до 19.00

У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:

  • с. Придніпрянське.
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго планові відключення
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