На Полтавщині міський голова отримав підозру за зловживання службовим становищем

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 310 Коментарів: 1

Міський голова з Полтавщини отримав підозру, йому інкримінують зловживання службовим становищем. Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними слідства, у 2021 році міська рада та комерційна структура уклали договір щодо розробки проєктно-кошторисної документації по реконструкції навчального закладу. На підставі підписаного акту прийому-передачі виконаних послуг підрядник отримав на свої рахунки кошти з бюджету.

Однак вартість робіт на виготовлення проєктно-кошторисної документації була значно завищена. Даний факт підтверджений відповідним експертним висновком, а сума завданих збитків становить понад 650 тис. грн.

На підставі зібраних доказів керівник Полтавської обласної прокуратури повідомив міському голові про підозру. Посадовцю інкримінують кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та скоєне організованою групою) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці збирають доказову базу, аби притягнути всіх причетних до злочину людей. За скоєне законодавство передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8500 до 17000 гривень).