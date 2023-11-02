На Полтавщині вантажівка в'їхала в легковик: є травмовані

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На Полтавщині поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждали водій та пасажир легковика.

Як повідомили у пресслужбі обласної поліції, ДТП сталася 1 листопада близько 16.30 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Гора Щербанівської громади Полтавського району.

За попередньою інформацією слідства, вантажний автомобіль IVEKO, під керуванням 54-річного жителя Терешківської громади, зіткнувся з автомобілем ВАЗ 21099, під керуванням 32-річного полтавця.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав водій легковика та його 32-річний пасажир, житель Полтави. Їх ушпиталили.

За даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП встановлюють слідчі.

Раніше ми писали, що у Горішніх Плавнях знайшли тіло підлітка, який 1 листопада зник на воді в грозу.