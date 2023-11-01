Із соцмереж стало відомо про під час грози 1 листопада у Горішніх Плавнях зник 16-річний каноїст.
Як повідомли у пресслужбі Кременчуцького райуправління поліції, наразі тривають пошуки хлопця.
На воді працюють два катери, а на суходолі пошуки проводять поліціянти, члени громадського формування та небайдужі містяни.
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У пресслужбі поліції Полтавщини повідомили, що нещасний випадок стався близько 17.20.
За попередньою інформацією, під час тренування на каное в затоці «Барбара» група з 5 чоловік поверталась до берега через погіршення погодних умов. У цей час у каное, в якому перебував неповнолітній, 2007 року народження, влучила блискавка. Унаслідок влучання блискавки неповнолітній зник у воді.
На місці події тривають пошукові заходи за участю водних поліцейських, ДСНС, муніципальної варти та громадськості.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) ККУ.
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