У Горішніх Плавнях шукають підлітка, який зник на воді в грозу (доповнено)

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Пошуки тривають як у воді, так і на суходолі

Із соцмереж стало відомо про під час грози 1 листопада у Горішніх Плавнях зник 16-річний каноїст.

— У Горішніх Плавнях хлопці тренувалися на каное. Почався дощ, поверталися в яхтклуб, і в цей момент блискавка вдарила в одного з хлопців. Одного врятували, іншого зараз всі служби шукають. Кажуть човен пробило наскрізь. Хлопцю 16 років, — йдеться у повідомленнях.

Як повідомли у пресслужбі Кременчуцького райуправління поліції, наразі тривають пошуки хлопця.

На воді працюють два катери, а на суходолі пошуки проводять поліціянти, члени громадського формування та небайдужі містяни.

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У пресслужбі поліції Полтавщини повідомили, що нещасний випадок стався близько 17.20.

За попередньою інформацією, під час тренування на каное в затоці «Барбара» група з 5 чоловік поверталась до берега через погіршення погодних умов. У цей час у каное, в якому перебував неповнолітній, 2007 року народження, влучила блискавка. Унаслідок влучання блискавки неповнолітній зник у воді.

На місці події тривають пошукові заходи за участю водних поліцейських, ДСНС, муніципальної варти та громадськості.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) ККУ.