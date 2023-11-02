Сусідній Світловодськ пережив найдовшу тривогу за всю велику війну

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31 жовтня повітряну тривогу у Кіровоградській області оголосили о 17.58 і тривала вона до 1.53 1 листопада. У Світловодській громаді — до 2.02. Повітряна тривога тривала 484 хвилини.

— Кіровоградщина пережила найдовшу тривогу за всю велику війну. Уламками збитого над Кропивницьким районом дрона пошкоджено залізничну контактну мережу. Обійшлося без постраждалих і руйнувань цивільної інфраструктури. Ремонтна бригада оперативно полагодила пошкоджену ділянку. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе! — повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.