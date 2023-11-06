У Кременчуці в під'їзді знайшли сигнальну міну

Її вилучили рятувальники
5 листопада, об 11.35, у під'їзді буд.№ 19 на вул. Молодіжній знайшли сигнальну міну. Про це стало відомо з оперативного зведення ДСНС.
Рятувальники 14-го підрозділу забезпечували протипожежний стан під час її вилучення спеціалістами.
*Сигнальна міна — нетравматична міна сигнальної дії, яка широко використовується переважно прикордонними військами, зокрема Україною у зоні АТО.
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