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За рік середня зарплата в Україні зросла на чверть: кому платять найбільше

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 194


Фінансова стабільність та бюджетні витрати в Україні забезпечуються завдяки допомозі західних союзників

Середня зарплата в Україні у II кварталі 2023 року становила 17 176 гривень. Це на 25,2% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвища заробітна плата штатних працівників була у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла на 30,1% до 36 604 гривень.

Далі йде сфера «Фінансова та страхова діяльність». Фінансисти в середньому отримували 32 801 гривня — зарплата зросла на 34,7%.

У сфері «Професійна, наукова та технічна діяльність» зарплати зросли на 21,4% до 22 871 гривня. А у сфері «Державне управління й оборона» на 13,3% — до 21 929 гривень.

У галузі освіти середні зарплати за рік зросли на 9,4% — до 13 027 гривень, а в галузі охорони здоров’я на 9,2% — до 14 882 гривень.

У працівників промисловості зарплати зросли на 26,2% — до 17 876 гривень, а у сільському господарстві на 17,8% — до 14 232 гривні.

Варто зазначити, що у проєкті державного бюджету України на 2024 рік передбачені доходи у вигляді допомоги від західних партнерів близько $29 млрд. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: delo.ua
Теги: середня зарплата бюджет
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