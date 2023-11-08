Поліція встановила особу, причетну до поховання заражених африканською чумою свиней

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Жінці загрожує до 68 тисяч гривень штрафу або до трьох років позбавлення волі

Поліція встановила особу, причетну до поховання свиней заражених африканською чумою в яру поблизу Мозоліївки Градизької громади. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією Кременчуцького райуправління поліції, до поховання причетна місцева 64-річна жінка.

Наразі поліція здійснює досудове розслідування за ст. 251 (Порушення ветеринарних правил, яке спричинило поширення епізоотії або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 68 тисяч гривень штрафу або три роки обмеження чи позбавлення волі.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 листопада мають запровадити карантин та оголосити неблагополучною територію земельної ділянки (яру) між населеними пунктами с. Мозоліївка та с. Пронозівка Градизької громади.