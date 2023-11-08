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Надзвичайні новини

Поліція встановила особу, причетну до поховання заражених африканською чумою свиней

Сьогодні, 12:19 Переглядів: 318

 

Жінці загрожує до 68 тисяч гривень штрафу або до трьох років позбавлення волі

Поліція встановила особу, причетну до поховання свиней заражених африканською чумою в яру поблизу Мозоліївки Градизької громади. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За інформацією Кременчуцького райуправління поліції, до поховання причетна місцева 64-річна жінка.

Наразі поліція здійснює досудове розслідування за ст. 251 (Порушення ветеринарних правил, яке спричинило поширення епізоотії або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 68 тисяч гривень штрафу або три роки обмеження чи позбавлення волі.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 листопада мають запровадити карантин та оголосити неблагополучною територію земельної ділянки (яру) між населеними пунктами с. Мозоліївка та с. Пронозівка Градизької громади.

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Автор: Дарія Згура
Теги: свині чума карантин Мозоліївка Градизьк АЧС Кременчуцький район
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