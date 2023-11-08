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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві «Лексус» зіткнувся з мотоциклом: постраждав мотоцикліст

Сьогодні, 12:12 Переглядів: 121 Коментарів: 1

 

Юнака ушпиталили

Вчора, 7 листопада, близько 18.15, у Полтаві, на перехресті вулиці Решетилівська та провулку Шевченка сталася ДТП. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Попередньо, автомобіль Lexus RX300, яким керувала 46-річна полтавка, зіткнувся з мотоциклом BMW S 1000 RR, яким керував місцевий 22-річний водій.

 

Мотоцикліст отримав травми, його госпіталізували.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП Полтава мотоцикл
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Коментарі: 1

684
Andron777:
Сьогодні, 12:30

Я б здивувався коли б Лексус постраждав blush


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