В Україні зареєстрували перший випадок нового штаму коронавірусу «Пірола»

В Україні зареєстрували перший випадок нового варіанту коронавірусу під назвою «Пірола». Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Лабораторно підтверджений випадок виявили на Рівненщині. Захворів 20-річний чоловік.
Симптоми субваріанту «Піроли» такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи.
Загалом за минулий тиждень в Україні зареєстрували 9 480 випадків COVID-19. Коронавірус забрав життя 45 українців, серед яких — одна дитина до 4 років. Вакцинація залишається єдиним способом набути імунітет та в разі захворювання перенести його легше й знизити рівень ускладнень під час хвороби.
Для безоплатних щеплень в Україні є понад 3 млн доз вакцини: вакцина Janssen від Johnson&Johnson, вакцина Comirnaty від Pfizer. Також доступна вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку (виробник Pfizer — вакцина Comirnaty для дітей).
Нагадаємо, про новий штам «Пірола» ТЪ писав 24 вересня. Тоді його ще не реєстрували в Україні, але Всесвітня організація охорони здоров’я була сильно занепокоєна.
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