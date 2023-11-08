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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

В Україні зареєстрували перший випадок нового штаму коронавірусу «Пірола»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 185

 

Захворів 20-річний чоловік

В Україні зареєстрували перший випадок нового варіанту коронавірусу під назвою «Пірола». Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Лабораторно підтверджений випадок виявили на Рівненщині. Захворів 20-річний чоловік.

Симптоми субваріанту «Піроли» такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи.

Загалом за минулий тиждень в Україні зареєстрували 9 480 випадків COVID-19. Коронавірус забрав життя 45 українців, серед яких — одна дитина до 4 років. Вакцинація залишається єдиним способом набути імунітет та в разі захворювання перенести його легше й знизити рівень ускладнень під час хвороби.

Для безоплатних щеплень в Україні є понад 3 млн доз вакцини: вакцина Janssen від Johnson&Johnson, вакцина Comirnaty від Pfizer. Також доступна вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку (виробник Pfizer — вакцина Comirnaty для дітей).

Нагадаємо, про новий штам «Пірола» ТЪ писав 24 вересня. Тоді його ще не реєстрували в Україні, але Всесвітня організація охорони здоров’я була сильно занепокоєна.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: interfax.com.ua
Теги: коронавірус Covid-19 штам захворюваність Пірола
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