10 листопада о 14.00 в картинній галереї Наталії Юзефович відкривається персональна виставка «Повна скриня» Зінаїди Власенко, художниці з Горішніх Плавнів.
До експозиції увійшло понад 40 різноманітних робіт — живопис, графіка, роботи з текстильних матеріалів, оздоблені ручною вишивкою та мереживом, витинанки та ляльки-мотанки.
Виставка триватиме до 10 грудня. Вхід вільний. Галерея на вул. Космічній, 9 працює щодня з 10.00 до 17.00, вихідний — понеділок.
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