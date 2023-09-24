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У COVID-19 з'явився новий стрьомний штам «Пірола»: ВООЗ сильно занепокоєна

Вчора, 18:02 Переглядів: 971 Коментарів: 3

Що про нього відомо та чи є він в Україні

Все частіше в інтернеті зустрічаються новини про новий штам COVID-19, який назвали «Пірола». Цей послідовник «Омікрона» має наукове позначення BA.2.86 і понад 30 мутацій.

Видання «Рубрика» повідомляє, що на початку вересня у Європі зафіксували новий сплеск COVID-19 і Всесвітня організація охорони здоров’я нагололиса на серйозності ситуації.

— Просто зараз COVID-19 заражає та повторно заражає мільйони людей. За нашими оцінками, зараз сотні тисяч пацієнтів перебувають у лікарнях через цей коронавірус, — розповіла експертка ВООЗ Марія ван Керкгофе.

А у США ще від початку липня зростає кількість людей у реанімаціях з COVID-19. Кількість смертей серед заражених коронавірусом також зросла.

Зазначається, що у Європейському центрі профілактики та контролю захворювань назвали основні причини сплеску коронавірусу в Європі. Це сезон відпусток та подорожей, а також ослаблення імунного захисту в населення.

— Крім того, з’явився новий штам коронавірусу — ВА.2.86, який отримав назву «Пірола». Це новий підштам «Омікрона», — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що «Піролу» зафіксували принаймі у 10 країн:

  • США;
  • Ізраїль;
  • Канада;
  • Данія;
  • Велика Британія;
  • Південна Африка;
  • Швеція;
  • Норвегія;
  • Швейцарія;
  • Таїланд.

А що в Україні?

Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфові» лікарка-епідеміологиня Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» Каріна Мороз, станом на сьогодні немає інформації про фіксування «Піроли» в Україні.

Водночас, у Кременчуці спостерігається збільшення зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19.

— Якщо станом на 30 червня цього року, на момент зняття всіх пандемійно-каранних заходів, затиждень зареєстрували 30 осіб, то зараз, з 18 до 22 вересня, за результатами швидкотесів — 137 осіб, — розповіла Каріна Мороз.

Днями на телеканалі «ГОК» в сусідніх Горішніх Плавнях повідомили, що у з 4 до 18 вересня там зафіксували 134 випадки захворвання коронавірусом.

Попри це, медики кажуть, що наразі підстав для занепокоєння, бо вважається, що COVID-19 перейшов у статус таких «звичайних» сезонних захворювань, як ГРВІ та грип.

Варто нагадати, що найважче коронавірусна хвороба протікає у людей із груп ризику.

— Це пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом, ожирінням, а також у літні людеи, — зауважила завідувачка інфекційного відділення горішньоплавнівської лікарні інтенсивного лікування 1 рівня Алла Замш.

Кременчук готовий?

За словами директорки Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Оксани Корлякової, на випадок погіршеня ситуації з коронавірусом, інфекційний шпиталь готовий до цього.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: economictimes.com
Теги: коронавірус Covid-19 Пірола Кременчуцький РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» Каріна Мороз Оксана Корлякова
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Коментарі: 3

4 286
1
zzzzzz:
Вчора, 18:10

Піролу на к ац апі ю



З яких пір на телеграфі слово к а ц а п і я, це недопустимий текст?


2 3
594
Andron777:
Вчора, 19:49

Цитата: zzzzzz

Піролу на к ац апі ю



З яких пір на телеграфі слово к а ц а п і я, це недопустимий текст?

Мабуть тексти перевіряються автоматично. А з переліку фільтрів це злово не вилучили. Дуже довго в редакторів руки не доходять, або навмисно не видаляють цей фільтр.


2 0
1 573
hunter:
Вчора, 22:26

Цитата: zzzzzz

Піролу на к ац апі ю



З яких пір на телеграфі слово к а ц а п і я, це недопустимий текст?

Я не знаю как сейчас,а пару-тройку месяцев назад этот сайт сидел на куц апу рск ом домене.


0 0

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