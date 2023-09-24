У COVID-19 з'явився новий стрьомний штам «Пірола»: ВООЗ сильно занепокоєна

Все частіше в інтернеті зустрічаються новини про новий штам COVID-19, який назвали «Пірола». Цей послідовник «Омікрона» має наукове позначення BA.2.86 і понад 30 мутацій.
Видання «Рубрика» повідомляє, що на початку вересня у Європі зафіксували новий сплеск COVID-19 і Всесвітня організація охорони здоров’я нагололиса на серйозності ситуації.
А у США ще від початку липня зростає кількість людей у реанімаціях з COVID-19. Кількість смертей серед заражених коронавірусом також зросла.
Зазначається, що у Європейському центрі профілактики та контролю захворювань назвали основні причини сплеску коронавірусу в Європі. Це сезон відпусток та подорожей, а також ослаблення імунного захисту в населення.
Наразі відомо, що «Піролу» зафіксували принаймі у 10 країн:
Як повідомила «Кременчуцькому Телеграфові» лікарка-епідеміологиня Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ» Каріна Мороз, станом на сьогодні немає інформації про фіксування «Піроли» в Україні.
Водночас, у Кременчуці спостерігається збільшення зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19.
Днями на телеканалі «ГОК» в сусідніх Горішніх Плавнях повідомили, що у з 4 до 18 вересня там зафіксували 134 випадки захворвання коронавірусом.
Попри це, медики кажуть, що наразі підстав для занепокоєння, бо вважається, що COVID-19 перейшов у статус таких «звичайних» сезонних захворювань, як ГРВІ та грип.
Варто нагадати, що найважче коронавірусна хвороба протікає у людей із груп ризику.
За словами директорки Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» Оксани Корлякової, на випадок погіршеня ситуації з коронавірусом, інфекційний шпиталь готовий до цього.
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