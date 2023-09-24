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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуці сталась ДТП: є загиблий і травмовані (доповнюється)

Вчора, 18:23 Переглядів: 2 978 Коментарів: 1

 

Рух транспорту на вул. Сумська перекрили

24 вересня на перехресті вулиць Левка Лук'яненка та Сумська сталась аварія. Про це повідомили в Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Зазначили, що аварія сталась між легковиком, джипом та мотоциклом. За словами поліціянтів, у ДТП загинула людина, яка на момент зіткнення, була на мотоциклі. Одну людину з мотоцикла та пасажирів легковика госпіталізували. Вулиця Сумська наразі перекрита.

На місці події працюють поліціянти та медики. 

 

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Як розповіли у райуправлінні поліції, загиблим виявився 18-річний водій мотоцикла. Пасажира, однолітка водія, госпіталізували у тяжкому стані.

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За словами очевидців, серед постраждалих у ДТП є дитина. Наразі відомо, що усіх травмованих госпіталізували.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: ДТП загиблий травмовані аварія
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Коментарі: 1

594
Andron777:
Вчора, 19:43

Не вчать нічому випадки які трапляються з мото"гонщиками". Куди летять, що в голові?... Це ж мотоцикл, він дуже вразливий та незахищений в умовах інтенсивного руху по місту. Навпаки треба бути в десять раз обережнішому ніж водієві авто. 


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