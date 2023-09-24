24 вересня на перехресті вулиць Левка Лук'яненка та Сумська сталась аварія. Про це повідомили в Кременчуцькому райуправлінні поліції.
Зазначили, що аварія сталась між легковиком, джипом та мотоциклом. За словами поліціянтів, у ДТП загинула людина, яка на момент зіткнення, була на мотоциклі. Одну людину з мотоцикла та пасажирів легковика госпіталізували. Вулиця Сумська наразі перекрита.
На місці події працюють поліціянти та медики.
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Як розповіли у райуправлінні поліції, загиблим виявився 18-річний водій мотоцикла. Пасажира, однолітка водія, госпіталізували у тяжкому стані.
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За словами очевидців, серед постраждалих у ДТП є дитина. Наразі відомо, що усіх травмованих госпіталізували.
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