У Кременчуці сталась ДТП: є загиблий і травмовані (доповнюється)

Вчора, 18:23 Переглядів: 2 978 Коментарів: 1

24 вересня на перехресті вулиць Левка Лук'яненка та Сумська сталась аварія. Про це повідомили в Кременчуцькому райуправлінні поліції.

Зазначили, що аварія сталась між легковиком, джипом та мотоциклом. За словами поліціянтів, у ДТП загинула людина, яка на момент зіткнення, була на мотоциклі. Одну людину з мотоцикла та пасажирів легковика госпіталізували. Вулиця Сумська наразі перекрита.

На місці події працюють поліціянти та медики.

Доповнено:

Як розповіли у райуправлінні поліції, загиблим виявився 18-річний водій мотоцикла. Пасажира, однолітка водія, госпіталізували у тяжкому стані.

Доповнено:

За словами очевидців, серед постраждалих у ДТП є дитина. Наразі відомо, що усіх травмованих госпіталізували.