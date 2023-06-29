Верховна Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 900

Таке право залишили лише тим, в родині яких немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю

Вчора, 28 червня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №9342 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань, пов’язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану.

У ньому, окрім нової системи виплат щомісячної додаткової винагороди військовослужбовцям та порядку надання їм відпусток, врегульовуються питання допуску мобілізованих до участі у бойових діях, мінімальний термін проходження базової військової підготовки та скорочений перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу.

Після підписання ухваленого законопроєкту №9342 президентом, до лав ЗСУ зможуть мобілізувати тих чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.

Дотепер відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є близький родич з інвалідністю I чи II групи – дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка). Ця ж причина могла бути й підставою для звільнення в запас, якщо мобілізований до лав ЗСУ має таких родичів.

Відстрочку від мобілізації після набрання чинності цим законом зможуть отримати лише ті військовозобов’язані, в родині яких немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Законопроєкт №9342 доповнив абзац 11 частини І статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» словами «за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати».

Нагадаємо, 30 травня Верховна Рада зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку, що дозволяє призивати на військову службу по мобілізації чоловіків з 25-річного віку.