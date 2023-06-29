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Кременчук, Освіта

13 учнів з Кременчука набрали 200 балів на НМТ

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 403

 

Це випускники з 6 ліцеїв нашого міста

13 учнів з Кременчука набрали 200 балів на НМТ. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

Український центр оцінювання якості освіти завершив процес обробки результатів основної сесії національного мультипредметного тесту. Результати розмістили у персональних кабінетах учасників 28 червня.

13 випускників з шести ліцеїв нашого міста мають найвищі результати — 200 балів:

  • ліцей № 4 «Кремінь» — з української мови, хімії, математики;
  • ліцей № 5 імені Т. Г. Шевченка — з математики;
  • ліцей № 6 «Правобережний» — з біології;
  • ліцей № 10 «Лінгвіст» — з математики та 3 учні з української мови;
  • ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум» — з української мови та 1 учень з української мови та математики;
  • ліцей № 30 «Олімп» — з української мови та 1 учень з української мови та математики.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: osvita.od.gov.ua
Теги: НМТ ліцеї випускники школярі результаты
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