13 учнів з Кременчука набрали 200 балів на НМТ
Сьогодні, 13:05
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Це випускники з 6 ліцеїв нашого міста
13 учнів з Кременчука набрали 200 балів на НМТ. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.
Український центр оцінювання якості освіти завершив процес обробки результатів основної сесії національного мультипредметного тесту. Результати розмістили у персональних кабінетах учасників 28 червня.
13 випускників з шести ліцеїв нашого міста мають найвищі результати — 200 балів:
- ліцей № 4 «Кремінь» — з української мови, хімії, математики;
- ліцей № 5 імені Т. Г. Шевченка — з математики;
- ліцей № 6 «Правобережний» — з біології;
- ліцей № 10 «Лінгвіст» — з математики та 3 учні з української мови;
- ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум» — з української мови та 1 учень з української мови та математики;
- ліцей № 30 «Олімп» — з української мови та 1 учень з української мови та математики.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: osvita.od.gov.ua
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