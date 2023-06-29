13 учнів з Кременчука набрали 200 балів на НМТ

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 403

Це випускники з 6 ліцеїв нашого міста

13 учнів з Кременчука набрали 200 балів на НМТ. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада.

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