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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чиновник вимагав $2 тисячі у підприємця за дозвіл на розташування торговельного павільйону

Сьогодні, 13:21 Переглядів: 396

 

Керівника одного з відділів виконкому Лохвицької міськради затримали на гарячому

На Полтавщині співробітники СБУ та Слідчого управління поліції затримали на гарячому керівника одного з відділів виконкому Лохвицької міськради під час отримання ним хабаря. Про це повідомляє Управління СБ України в Полтавській області.

Чиновник вимагав від місцевого підприємця хабар у розмірі 2 тис. доларів США за отримання дозволу на розташування торговельного павільйону на території міста та видачу паспорта прив᾿язки на об᾿єкт малої архітектурної форми.

Правоохоронці затримали посадовця під час отримання ним усієї суми в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Чиновнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Вирішується питання обрання посадовцю запобіжного заходу.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: хабар чиновники Підприємці затримання
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