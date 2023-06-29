На Полтавщині чиновник вимагав $2 тисячі у підприємця за дозвіл на розташування торговельного павільйону

Сьогодні, 13:21 Переглядів: 396

На Полтавщині співробітники СБУ та Слідчого управління поліції затримали на гарячому керівника одного з відділів виконкому Лохвицької міськради під час отримання ним хабаря. Про це повідомляє Управління СБ України в Полтавській області.

Чиновник вимагав від місцевого підприємця хабар у розмірі 2 тис. доларів США за отримання дозволу на розташування торговельного павільйону на території міста та видачу паспорта прив᾿язки на об᾿єкт малої архітектурної форми.

Правоохоронці затримали посадовця під час отримання ним усієї суми в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Чиновнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Вирішується питання обрання посадовцю запобіжного заходу.