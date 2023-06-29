Юні футболісти «Кременя» здобули по ще дві перемоги у чемпіонаті Полтавщини

Сьогодні, 13:47 Переглядів: 117

Футболісти МФК «Кремінь» продовжують виступи в чемпіонаті Полтавської області.

«Кремінь» 2008 здобув ще дві перемоги на чемпіонаті Полтавщини. Вихованці Антона й Олександра Диндікових продовжують участь у чемпіонаті Полтавської області серед команд 2007-2008 року народження.

23 червня “Кремінь” у Полтаві переміг КЗ ДОСФКСП ім. С.Бубки (Бахмут) з рахунком 1:0. А вже за три дні, 26 червня, “синьо-білі” у Кобеляках здолали місцеву команду ДЮСШ з рахунком - 4:3.









МОЖНА НА ВИХІДНІ









«Кремінь» 2011 завершив виступ у першому колі чемпіонату Полтавської області. Футболісти «Кремінь» 2011 завершили виступ у першому колі чемпіонату Полтавської області серед команд 2011-2012 року народження. Вихованці Євгена Маринича завоювали перемоги у двох останніх матчах. Наші хлопці перемогли “Молодь-2” з рахунком - 6:0 та ДЮСШ Кобеляки - 10:0.