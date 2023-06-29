На Полтавщині у ДТП постраждали двоє неповнолітніх: чоловіку повідомили про підозру

У жовтні 2022 року в селі Сенча Миргородського району сталася ДТП, в якій постраждали двоє неповнолітніх. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.
За даними слідства, водій автомобіля Dacia Logan під час руху не надав перевагу в русі та зіткнувся з мотоциклом. Внаслідок ДТП неповнолітні водій та пасажир мотоцикла отримали тілесні ушкодження середнього та тяжкого ступенів.
Відомо, що водієм був житель Дніпропетровської області. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального Кодексу України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
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