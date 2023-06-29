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«Кремінь» у першому контрольному матчі поступився футболістам «Кривбасу»

Сьогодні, 11:36 Переглядів: 327

 

Кременчуцька команда продовжує підготовку до чемпіонату 

Вчора, 28 червня, футболісти «Кременя» зіграли контрольний матч з командою УПЛ – криворізьким «Кривбасом». Матч відбувся на стадіоні академії «Кривбас». Це перший контрольний матч для «Кременя» на літніх зборах. На жаль, «синьо-білі» поступилися супернику. Єдиним голом за нашу команду відзначився Артем П’ятибрат, який на 6 хвилині відкрив рахунок у матчі, замкнувши подачу з правого флангу від Дмитра Касімова.
«Кривбас» – «Кремінь» - 3:1
Голи: Задерака 11, Устименко 28, Хобленко 67 - П’ятибрат 6
«Кривбас»: Кліщук (Хома, 46), Понєдєльнік (Семенов, 46), Вілівальд (Рябов, 46), Бескоровайний (Стецьков, 46), Новачок (Новачок, 46), Хомченовський (к), (Карпусь, 46), Приходько (Семотюк, 46), Луньов (Хобленко, 46), Татарков (Кораблін, 46), Задерака (Кілєвий, 46), Устименко (Дебелко, 46). Головний тренер: Юрій Вернидуб
«Кремінь»: Слуцький (Оксененко 46), ГНП, Сидоренко (ГНП 85), Дудник (Курʼяков 85), Товкач (ГНП 75), Панчишин (Кіреєв 46), Касімов (Галоян 46), Савіцький (Жданович 46), Пʼятибрат (Фальковський 46), Глоба (ГНП 46), Трофимюк. Головний тренер: Роман Локтіонов

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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