У Кременчуці розшукують 13-річну Аріну Присяжну

Сьогодні, 11:12 Переглядів: 706

Дівчина останній раз виходила на зв'язок з рідними 28 червня

Кременчуцьке районне управління поліції встановлює місце перебування Аріни Присяжної, яка народилася 27 січня 2010 року.

Про її зникнення повідомили рідні в ніч на 29 червня. Дівчина останній раз виходила на зв'язок з рідними 28 червня. За наявною інформацією, розшукувана перебуває з подругою.

Опис: на зріст 155 см, худої тілобудови, має карі очі, волосся каштанового кольору, пірсинг в носі.

Інформацію стосовно дівчини та можливого місця її перебування повідомте за номером: 0997933504 або 102.