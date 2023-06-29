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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині житель Київської області на ВАЗі збив 52-річну велосипедистку

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 464

 

Жінку госпіталізували до лікарні

28 червня у смт. Велика Багачка Миргородському районі сталася ДТП, у якій постраждала велосипедистка. Про це інформує Миргородський райвідділ поліції.

До відділення №3 (смт. Велика Багачка) Миргородського райвідділу 28 червня надійшло повідомлення про аварію від медиків «швидкої». На місце події виїхали слідчо-оперативна група, спеціалісти-криміналісти та медики.

Як з'ясували поліцейські, близько 11.00 на вулиці Шевченка у смт. Велика Багачка 52-річний житель Київської області на автомобілі ВАЗ зіткнувся із велосипедом, яким керувала місцева жителька. Унаслідок ДТП травмовану 52-річну велосипедистку госпіталізували до лікарні.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом, що спричинили потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: ДТП Велика Багачка велосипедист травми
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