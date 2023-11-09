У Полтаві сталася масова бійка між відвідувачами кафе

У Полтаві виник конфлікт і сталася масова бійка між відвідувачами у кафе «Криниця». Про це сповістив відділ комунікації поліції Полтавщини.

Про факт бійки між групою людей у кафе, що знаходиться в Подільському районі обласного центру, поліції стало відомо з фрагментів відео, оприлюднених у соціальних мережах. Інформацію зареєстрували у відділенні №1 Полтавського райуправління поліції.

На цей час встановлюють всіх учасників конфлікту та обставини події, аби надати правову оцінку діям правопорушників.