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Хто з цивільних осіб та яким чином зможе отримати статус учасника бойових дій в Україні

Сьогодні, 13:29 Переглядів: 298

 

Окрім військовослужбовців та правоохоронців статус УБД можуть отримати й добровольці, які не встигли вступити до військових чи правоохоронних формувань

В Україні набув чинності закон (№ 2864–IX), згідно з яким набути статус учасника бойових дій зможуть ті особи, які після початку повномасштабної війни з росією в період з 24 лютого по 25 березня 2022 року брали участь в обороні нашої країни, але не встигли вступити у військові чи правоохоронні формування.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець розповів, що є основою для надання статусу учасника бойових дій таким людям та які є варіанти оформлення статусу УБД.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, отримати статус УБД можуть працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку зі збройною агресією рф, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

Рішення про надання статусу УБД вказаним вище особам ухвалюється міжвідомчою комісією, утвореною при Мінветеранів, у порядку, визначеному урядом.

Підставою для надання статусу учасника бойових дій є довідка, видана командиром (начальником) військової частини (органу, підрозділу) ЗСУ, МВС, Нацполіції, Нацгвардії, ДПСУ, СБУ та інших утворених відповідно до закону військових формувань чи правоохоронних органів у взаємодії з якими людина брала безпосередню участь у заходах з оборони України.

Якщо такої довідки немає, статус УБД може бути виданий на підставі свідоцтва не менше трьох свідків (одним із яких є командир підрозділу, у зоні відповідальності якого перебувала особа чи добровольче формування, у складі якої особа брала участь у здійсненні відповідних заходів).

Тим, хто отримав поранення, контузію або каліцтво для отримання статусу, необхідно свідчення не менше двох свідків, які брали участь у цих заходах, а також медичні документи, що підтверджують поранення чи каліцтво

Взагалі є три варіанти надання статусу УБД:

  • за зверненням командира частини, що подає документи на підлеглих військовослужбовців;
  • за зверненням військовослужбовця, який самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії;
  • за особистим зверненням особи, звільненої з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
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Автор: Віктор Крук
Теги: УБД статус закон уповноважений Верховна Рада
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