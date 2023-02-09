Травмувалася пасажирка: у Миргороді автівка з'їхала у кювет та перевернулася

Вчора, 8 лютого, у Миргороді, на вулиці Київській сталася ДТП. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Автомобіль Mitsubishi, яким керував 24-річний чоловік, з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП 18-річна пасажирка легковика отримала травми, її відвезли до лікарні.
За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер