Без Костроми та Воїнів-інтернаціоналістів: нові назви зупинок у Кременчуці

Сьогодні, 9 лютого, на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради затвердили новий перелік зупинок. Зупинки стосуються як громадського транспорту, так і на тролейбусних та автобусних маршрутах.
У новому переліку з'явилися нові зупинки, через впровадження нових тролейбусних маршрутів, а також перейменували зупинки після дерусифікації вулиць. Наприклад, замість зупинки вул. Гвардійська — зупинка вул. Героїв УПА, замість зупинки Кострома — зупинка вул. Насосна.
|
№ з/п
|
Назва зупинки
|
Місце розташування
|
У центр
|
З центру
|
м. Кременчук
|
1
|
«Водоканал»
|
Просп. Свободи, 31
|
Просп. Свободи, біля скверу «Сосновий»
|
2
|
«Центральний ринок»
|
Вул. Старшого лейтенанта Кагала
|
Вул. Старшого лейтенанта Кагала, 32
|
3
|
«Центральний ринок»
|
Вул. Небесної Сотні
|
Вул. Небесної Сотні, 11
|
4
|
«Меморіал «Вічно живим»
|
Просп. Свободи, 47
|
Просп. Свободи, 58/2
|
5
|
«Меморіал «Вічно живим»
|
|
Вул. Київська, 6
|
6
|
«Вул. Київська»
|
Вул. Київська
|
|
7
|
«Залізничний вокзал»
|
Вул. Олександра Халаменюка, 14
|
Вул. Олександра Халаменюка, 7-А
|
8
|
«Квартал 101»
|
Квартал 101, 11-А
|
|
9
|
«Крюківський міст»
|
Вул. Небесної Сотні, 3А
|
|
10
|
«Міський Палац культури»
|
Вул. Університетська, 31/6
|
Вул. Університетська, 22-А
|
11
|
«Вул. Перемоги»
|
Вул. Університетська, 15/1
|
Вул. Університетська, 20
|
12
|
«Центр»
|
Вул. Небесної Сотні, 21А
|
Вул. Небесної Сотні, 20/10
|
13
|
«Вул. Небесної Сотні»
|
Вул. Небесної Сотні, 37
|
Вул. Небесної Сотні, 36/68
|
14
|
«Річковий вокзал»
|
Вул. Університетська, 1
|
Вул. Університетська, 2-В
|
15
|
«Вул. Керченська»
|
Просп. Лесі Українки, 82
|
Просп. Лесі Українки, 65
|
16
|
«Вул. Героїв України»
|
Просп. Лесі Українки, 74
|
Просп. Лесі Українки, 39-А
|
17
|
«Вул. Вадима Пугачова»
|
Просп. Свободи, 83/1
|
Просп. Свободи, 142
|
18
|
«Вул. Героїв УПА
|
Просп. Свободи, 69
|
Просп. Свободи, 124
|
19
|
«Вул. Вадима Бойка»
|
Просп. Свободи, 61/17
|
Просп. Свободи, 94/28
|
20
|
«Завод «КрАЗ»
|
Проїзд Григорія Гамалії, 2
|
Проїзд Григорія Гамалії,1
|
21
|
«Колісний завод»
|
Проїзд Григорія Гамалії
|
|
22
|
«Тролейбусне управління»
|
Вул. Київська, 69
|
Вул. Київська
|
23
|
«Станція техобслуговування»
|
|
Вул. Вадима Пугачова, 23
|
24
|
«Автокооператив»
|
Вул. Вадима Пугачова, 3
|
Вул. Вадима Пугачова, 4-А
|
25
|
«Свіштовське кладовище»
|
Вул. Свіштовська
|
Вул. Свіштовська
|
26
|
«Свічний заводик»
|
Вул. Свіштовська, 25
|
Вул. Свіштовська
|
27
|
«Завод техвуглецю 2»
|
Вул. Свіштовська
|
Вул. Свіштовська
|
28
|
«Завод техвуглецю»
|
Вул. Свіштовська
|
Вул. Свіштовська
|
29
|
«Кременчуцька ТЕЦ»
|
Вул. Свіштовська
|
Вул. Свіштовська
|
30
|
«Укртатнафта»
|
Вул. Свіштовська
|
|
31
|
«Проспект Полтавський»
|
Просп. Лесі Українки, 142
|
Квартал 274, 2
|
32
|
«Вул. Якова Петруся»
|
Просп. Лесі Українки
|
Просп. Лесі Українки
|
33
|
«Вул. Козацька»
|
Просп. Лесі Українки
|
Просп. Лесі Українки
|
34
|
«Вул. Амвросія Ковальова»
|
Просп. Лесі Українки
|
Просп. Лесі Українки, 117
|
35
|
«Вул. Молодіжна»
|
Просп. Лесі Українки, 4-А
|
Просп. Лесі Українки
|
36
|
«Просп. Лесі Українки»
|
Просп. Лесі Українки, 14-Б
|
Просп. Лесі Українки, 5
|
37
|
«Техучилище»
|
Просп. Лесі Українки, 42-А
|
Просп. Лесі Українки, 31
|
38
|
«Ново-Іванівка»
|
Вул. Київська, 56
|
Вул. Київська, 9-А
|
39
|
«Автопарк»
|
Вул. Київська, 60
|
Вул. Київська, 63
|
40
|
«Автопарк»
|
Вул. Київська, 62
|
Вул. Вадима Пугачова
|
41
|
«Героїв Чорнобиля»
|
Вул. Троїцька, 101
|
Вул. Троїцька, 78
|
42
|
«Спартак»
|
Вул. Троїцька, 69/15
|
Вул. Троїцька
|
43
|
«Міський сад»
|
Просп. Свободи, 11
|
Просп. Свободи, 8
|
44
|
«Міський сад»
|
Квартал 101, 10-Д
|
|
45
|
«Вул. Олександра Халаменюка»
|
Вул. Олександра Халаменюка, 2/40
|
Вул. Олександра Халаменюка, 7-А
|
46
|
«Завод «Кредмаш»
|
Просп. Свободи, 5-А
|
Просп. Свободи, 4
|
№ з/п
|
Назва зупинки
|
Місце розташування
|
м. Кременчук
|
1
|
«3-й Хорольський тупик»
|
Вул. Хорольська, 116/8
|
2
|
«3-й Хорольський тупик»
|
Вул. Хорольська, 143/6
|
3
|
«7-й Хорольський тупик»
|
Вул. Хорольська, 179/28
|
4
|
«7-й Хорольський тупик»
|
Вул. Хорольська, 148/30
|
5
|
«7-й Хорольський тупик»
|
7-й Хорольський тупик
|
6
|
«7-й Хорольський тупик» (в центр)
|
7-й Хорольський тупик
|
7
|
«Імені Андрія Ізюмова»
|
Вул. Івана Приходька
|
8
|
«Імені Андрія Ізюмова»
|
Вул. Івана Приходька, 24
|
9
|
«Імені Тараса Бульби»
|
Вул. Володимира Великого
|
10
|
«Імені Тараса Бульби»
|
Вул. Володимира Великого, 32
|
11
|
«АТБ» (на вимогу)
|
Просп. Лесі Українки, 57
|
12
|
«Автовокзал»
|
Вул. Старшого лейтенанта Кагала, 45
|
13
|
«Автозаправка (кінцева)»
|
Вул. Київська, 113
|
14
|
«Автозаправка (кінцева)»
|
Вул. Київська, 64
|
15
|
«Авторинок»
|
Вул. Велика набережна
|
16
|
«Автостоянка»
|
Бульвар Автокразівський, 23
|
17
|
«Автостоянка»
|
Бульвар Автокразівський
|
18
|
«Автостоянка»
|
Вул. Лікаря Бончука
|
19
|
«Автотранспортне підприємство»
|
Вул. Вадима Пугачова, 14-Д
|
20
|
«Автотранспортне підприємство»
|
Вул. Вадима Пугачова, 7
|
21
|
«Байкер-клуб»
|
Набережна Лейтенанта Дніпрова, 73-А
|
22
|
«Банк»
|
Вул. Перемоги, 9/1
|
23
|
«Будинок Чуркіна»
|
Вул. Івана Приходька, 49
|
24
|
«Будинок Чуркіна»
|
Вул. Івана Приходька, 40
|
25
|
«Бул. Автокразівський»
|
Бульвар Автокразівський
|
26
|
«Бул. Автокразівський»
|
Бульвар Автокразівський
|
27
|
«Бульвар Українського Відродження»
|
Бульвар Українського Відродження, 2
|
28
|
«Бульвар Українського Відродження»
|
Бульвар Українського Відродження, 3
|
29
|
«Вагонний завод»
|
Вул. Івана Приходька, 119
|
30
|
«Вагонний завод»
|
Вул. Івана Приходька, 114
|
31
|
«Вагонний завод»
|
Вул. Республіканська, 61-А
|
32
|
«Вагонний завод»
|
Вул. Республіканська
|
33
|
«Взуттєва фабрика»
|
Вул. Лікаря Богаєвського
|
34
|
«Взуттєва фабрика»
|
Вул. Лікаря Богаєвського, 73/3
|
35
|
«Водолікарня»
|
Пров. Вишневий
|
36
|
«Водолікарня»
|
Пров. Вишневий, 1-А
|
37
|
«Вул. Полковника Гегечкорі»
|
Вул. Перемоги, 25б
|
38
|
«Вул. Полковника Гегечкорі»
|
Вул. Перемоги, 58
|
39
|
«Вул. Європейська»
|
Вул. Сержанта Мельничука, 24/36
|
40
|
«Вул. Європейська»
|
Вул. Сержанта Мельничука
|
41
|
«Вул. Ігоря Сікорського» (кінцева)
|
Вул. Ігоря Сікорського, 57
|
42
|
«Вул. Академіка Герасимовича (кінцева)»
|
Вул. Академіка Герасимовича, 185
|
43
|
«Вул. Академіка Герасимовича (кінцева)»
|
Вул. Академіка Герасимовича
|
44
|
«Вул. Академіка Маслова»
|
Вул. Троїцька, 23/33
|
45
|
«Вул. Академіка Маслова»
|
Вул. Університетська, 21/1
|
46
|
«Вул. Басейна»
|
Вул. Миколи Кучми, 71-А
|
47
|
«Вул. Басейна»
|
Вул. Миколи Кучми, 13
|
48
|
«Вул. Богдана Хмельницького»
|
Вул. Богдана Хмельницького
|
49
|
«Вул. Ботанічна»
|
Вул. Богдана Хмельницького
|
50
|
«Вул. Ботанічна»
|
Вул. Богдана Хмельницького, 204
|
51
|
«Вул. Бригадна»
|
Вул. Кооперативна
|
52
|
«Вул. Бригадна»
|
Вул. Кооперативна, 112б
|
53
|
«Вул. Василя Стуса»
|
Вул. Василя Стуса
|
54
|
«Вул. Василя Стуса»
|
Вул. Василя Стуса, 3
|
55
|
«Вул. Мрії»
|
Вул. Мрії, 10
|
56
|
«Вул. Володимира Великого»
|
Вул. Володимира Великого, 1
|
57
|
«Вул. Володимира Великого»
|
Вул. Володимира Великого
|
58
|
«Вул. Гайдамацька»
|
Вул. Гайдамацька, 46
|
59
|
«Вул. Гайдамацька»
|
Вул. Гайдамацька, 39
|
60
|
«Вул. Житлобудівна» (з міста)
|
Вул. Житлобудівна
|
61
|
«Вул. Житлобудівна» (у місто)
|
Вул. Житлобудівна
|
62
|
«Вул. Кавказька»
|
Вул. Соломії Крушельницької, 89
|
63
|
«Вул. Кавказька»
|
Вул. Соломії Крушельницької
|
64
|
«Вул. Кобзарська»
|
Вул. Ігоря Сікорського, 25/43
|
65
|
«Вул. Кобзарська»
|
Вул. Ігоря Сікорського, 26
|
66
|
«Вул. Кооперативна»
|
Вул. Кооперативна, 30
|
67
|
«Вул. Батуринська»
|
Вул. Батуринська, 9
|
68
|
«Вул. Батуринська»
|
Вул. Батуринська, 16
|
69
|
«Вул. Кропивницького»
|
Вул. Кропивницького, 28/29
|
70
|
«Вул. Кропивницького»
|
Вул. Кропивницького
|
71
|
«Вул. Лікаря Богаєвського»
|
Вул. Лікаря Богаєвського
|
72
|
«Вул. Лікаря Богаєвського»
|
Вул. Лікаря Богаєвського, 6/99
|
73
|
«Вул. Давида Кострова (кінцева)»
|
Вул. Давида Кострова
|
74
|
«Вул. Давида Кострова (кінцева)»
|
Вул. Давида Кострова, 77
|
75
|
«Вул. В’ячеслава Чорновола»
|
Вул. В’ячеслава Чорновола
|
76
|
«Вул. Єднання України»
|
Вул. Єднання України, 6/8
|
77
|
«Вул. Миру»
|
Вул. Героїв Маріуполя, 83
|
78
|
«Вул. Миру»
|
Вул. Героїв Маріуполя
|
79
|
«Вул. Миру»
|
Вул. Миру, 27
|
80
|
«Вул. Миру»
|
Вул. Миру
|
81
|
«Караван»
|
Просп. Полтавський, 1
|
82
|
«Караван»
|
Просп. Полтавський
|
83
|
«Вул. Олексія Древаля»
|
Вул. Олексія Древаля, 180/2
|
84
|
«Вул. Нескорених»
|
Вул. Нескорених
|
85
|
«Вул. Нескорених»
|
Вул. Нескорених, 54
|
86
|
«Вул. Перемоги»
|
Вул. Троїцька, 14
|
87
|
«Вул. Перемоги»
|
Вул. Перемоги,17/2
|
88
|
«Вул. Салганна»
|
Вул. Салганна, 7
|
89
|
«Вул. Салганна»
|
Вул. Салганна
|
90
|
«Вул. Соломії Крушельницької»
|
Вул. Соломії Крушельницької
|
91
|
«Вул. Соломії Крушельницької»
|
Вул. Соломії Крушельницької, 115
|
92
|
«Вул. Східна»
|
Вул. Східна, 14/22
|
93
|
«Вул. Тараса Бульби»
|
Вул. Тараса Бульби, 13
|
94
|
«Вул. Хорольська»
|
Вул. Європейська, 67/18
|
95
|
«Вул. Хорольська»
|
Вул. Європейська, 69/5
|
96
|
«Вул. Юрія Кондратюка»
|
Вул. Юрія Кондратюка
|
97
|
«Вул. Юрія Кондратюка»
|
Вул. Юрія Кондратюка, 14
|
98
|
«Гімназія №5»
|
Вул. Героїв Маріуполя, 45
|
99
|
«Гімназія №5»
|
Вул. Героїв Маріуполя
|
100
|
«Гаражі (кінцева)»
|
Вул. Миру, 31
|
101
|
«Гаражі»
|
Вул. Павла Скоропадського, 19
|
102
|
«Гаражі»
|
Вул. Павла Скоропадського, 24
|
103
|
«Гонг Миру»
|
Вул. Миру
|
104
|
«Гонг Миру»
|
Вул. Миру, 55/1
|
105
|
«Готель «Кремінь»
|
Вул. Ігоря Сердюка, 1
|
106
|
«Готель «Кремінь»
|
Вул. Перемоги, 32а
|
107
|
«Демурівка»
|
Набережна Лейтенанта Дніпрова, 56-Б
|
108
|
«Дитяча лікарня»
|
Вул. Лебедина, 6/15
|
109
|
«Дитяча лікарня»
|
Вул. Лебедина, 40/4
|
110
|
«Дитяча лікарня»
|
Вул. Вадима Бойка, 40/4
|
111
|
«Дитяча поліклініка»
|
Вул. Ігоря Сердюка, 11
|
112
|
«Друга автостоянка»
|
Вул. Володимира Великого
|
113
|
«Друга автостоянка»
|
Вул. Володимира Великого, 44
|
114
|
«Друга поліклініка»
|
Вул. Лікаря Бончука, 9
|
115
|
«Жабокваківський місток»
|
Вул. Космічна, 5
|
116
|
«Жабокваківський місток»
|
Вул. Космічна
|
117
|
«Жовтий аероплан»
|
Вул. Небесної Сотні, 53
|
118
|
«ЗБВ-2»
|
Тупик 7-ий Хорольський
|
119
|
«Завод «Ампер»
|
Вул. Михайла Коцюбинського
|
120
|
«Завод «Ампер»
|
Вул. Михайла Коцюбинського, 14/8
|
121
|
«Завод ЗБШ» (з міста)
|
Вул. Давида Кострова
|
122
|
«Завод ЗБШ» (у місто)
|
Вул. Давида Кострова
|
123
|
«Завод металевих виробів»
|
Вул. Соломії Крушельницької, 3
|
124
|
«Завод металевих виробів»
|
Вул. Соломії Крушельницької
|
125
|
«Залізничний вокзал»
|
Вул. Юрія Руфа, 2-Г
|
126
|
«Залізничний вокзал»
|
Вул. Івана Приходька, 79
|
127
|
«Залізничний вокзал»
|
Вул. Івана Приходька, 86/1
|
128
|
«Залізничний вокзал»
|
Вул. Макаренка, 57
|
129
|
«Залізничний вокзал»
|
Вул. Макаренка
|
130
|
«Залізничний вокзал»
|
Вул. Юрія Руфа
|
131
|
«Залізничний переїзд»
|
Вул. Кооперативна
|
132
|
«Заміська»
|
Вул. Давида Кострова
|
133
|
«Заміська»
|
Вул. Давида Кострова
|
134
|
«Заправка»
|
Пров. Медовий, 213
|
135
|
«Заправка»
|
Пров. Медовий, 9
|
136
|
«Кар`єроуправління»
|
Вул. Соломії Крушельницької
|
137
|
«Кар`єроуправління»
|
Вул. Соломії Крушельницької, 61
|
138
|
«Кафе «Бджілка»
|
Вул. Правобережна, 57/2
|
139
|
«Квартал 297»
|
Вул. Молодіжна, 2
|
140
|
«Квартал 304»
|
Вул. Олексія Древаля,127/1
|
141
|
«Квартал 304»
|
Вул. Олексія Древаля
|
142
|
«Клініка пластичної хірургії»
|
Вул. Героїв Маріуполя, 89
|
143
|
«Клініка пластичної хірургії»
|
Бульвар Автокразівський, 79
|
144
|
«Кладовище»
|
Вул. Сержанта Мельничука, 131
|
145
|
«Кладовище»
|
Вул. Сержанта Мельничука
|
146
|
«Клуб «Афіни»
|
Вул. Велика набережна, 17
|
147
|
«Клуб «Афіни»
|
Вул. Велика набережна
|
148
|
«Кондитерська «Гурман»
|
Бульвар Автокразівський, 51
|
149
|
«Кондитерська «Гурман»
|
Бульвар Автокразівський, 97
|
150
|
«Кондитерська фабрика»
|
Вул. Ігоря Сердюка, 57
|
151
|
«Кооператив «Придорожній»
|
Вул. Велика набережна
|
152
|
«Кооператив «Придорожній»
|
Вул. Велика набережна
|
153
|
«Вул. Насосна»
|
Вул. Республіканська, 36
|
154
|
«Вул. Насосна»
|
Вул. Республіканська, 7
|
155
|
«Котеджі»
|
Вул. Олексія Древаля, 130-А
|
156
|
«Котеджі»
|
Вул. Олексія Древаля, 159
|
157
|
«Крамниця»
|
Вул. Сержанта Мельничука, 87/2
|
158
|
«Крамниця»
|
Вул. Сержанта Мельничука, 52
|
159
|
«Крамниця»
|
Вул. Ігоря Сікорського, 10
|
160
|
«Крамниця»
|
Вул. Ігоря Сікорського, 13
|
161
|
«Кременчукгаз»
|
Вул. Героїв Маріуполя, 46
|
162
|
«Кременчукгаз»
|
Вул. Героїв Маріуполя, 37
|
163
|
«Льотний коледж»
|
Вул. Перемоги, 6/17
|
164
|
«Льотний коледж»
|
Вул. Перемоги, 7/44
|
165
|
«Льотний коледж»
|
Вул. Михайла Коцюбинського, 12
|
166
|
«Мікрорайон «Озерний»
|
Вул. Небесної Сотні
|
167
|
«Місток»
|
Вул. Василя Симоненка, 2
|
168
|
«Місток»
|
Вул. Василя Симоненка, 3
|
169
|
«Міський сад»
|
Вул. Сержанта Мельничука, 4
|
170
|
«Магазин «Богдан»
|
Вул. Володимира Великого
|
171
|
«Магазин «Богдан» (в місто)
|
Вул. Мрії
|
172
|
«Магазин «Богдан» (з міста )
|
Вул. Мрії, 68а
|
173
|
«Магазин «Маркетопт»
|
Набережна Лейтенанта Дніпрова, 66
|
174
|
«Магазин «Поло»
|
Вул. Василя Симоненка, 1-Д
|
175
|
«Магазин «Продукти»
|
Вул. Миколи Кучми, 26/5
|
176
|
«Магазин «Продукти»
|
Вул. Миколи Кучми, 30
|
177
|
«Магазин «Роксолана»
|
Вул. Перемоги, 26
|
178
|
«Магазин «Ямщик»
|
Набережна Лейтенанта Дніпрова
|
179
|
«Магазин»
|
Вул. Олексія Древаля, 146
|
180
|
«Магазин»
|
Вул. Олексія Древаля, 183/1
|
181
|
«Магазин»
|
Вул. Хорольська, 111
|
182
|
«Магазин»
|
Вул. Хорольська, 92/2
|
183
|
«Магазин»
|
Вул. Богдана Хмельницького, 156/2
|
184
|
«Магазин»
|
Вул. Богдана Хмельницького
|
185
|
«Магазин»
|
Вул. Максима Кривоноса, 24
|
186
|
«Магазин»
|
Вул. Максима Кривоноса
|
187
|
«Мала прохідна «Колісний завод» (з міста)
|
Внутрішньоквартальний проїзд
|
188
|
«Мала прохідна «Колісний завод» (у місто)
|
Внутрішньоквартальний проїзд
|
189
|
«Хуторок»
|
Просп. Полтавський, 187/2
|
190
|
«Хуторок»
|
Просп. Полтавський, 162
|
191
|
«Млин»
|
Вул. Макаренка, 20/20
|
192
|
«Млин»
|
Вул. Макаренка, 25/29
|
193
|
«Молокозавод»
|
Вул. Лікаря Богаєвського, 14/69
|
194
|
«Музей А.Макаренка»
|
Вул. Макаренка, 101
|
195
|
«Музей А.Макаренка»
|
Вул. Макаренка, 46
|
196
|
«Наркодиспансер»
|
Вул. Миколи Татарулі, 56
|
197
|
«Наркодиспансер»
|
Вул. Миколи Татарулі
|
198
|
«Нова лінія»
|
Вул. Київська
|
199
|
«Новоміське кладовище»
|
Вул. Юрія Кондратюка, 2
|
200
|
«Новоміське кладовище»
|
Вул. Юрія Кондратюка
|
201
|
«Оздоровчий комплекс «Екватор»
|
Вул. Олександра Білаша
|
202
|
«Парк «Миру»
|
Вул. Миру
|
203
|
«Парк «Миру»
|
Вул. Миру, 5-А
|
204
|
«Пекарня»
|
Вул. Сержанта Мельничука, 7
|
205
|
«Пекарня»
|
Вул. Сержанта Мельничука, 28/12
|
206
|
«Перша міська лікарня»
|
Вул. Гранітна
|
207
|
«Перша міська лікарня»
|
Вул. Гранітна, 6
|
208
|
«Перша міська лікарня»
|
Вул. Лікаря Богаєвського, 58/2
|
209
|
«Перша міська лікарня»
|
Вул. Лікаря Богаєвського, 27
|
210
|
«Пологовий будинок»
|
Вул. Ігоря Сердюка
|
211
|
«Проїзд Зональний»
|
Проїзд Зональний
|
212
|
«Проїзд Григорія Гамалії»
|
Проїзд Григорія Гамалії, 6
|
213
|
«Пров. Будівельний»
|
Пров. Будівельний, 16
|
214
|
«Пров. Будівельний»
|
Пров. Будівельний, 20
|
215
|
«Пров. Вишневий»
|
Вул. Сержанта Мельничука, 164/9
|
216
|
«Пров. Вишневий»
|
Вул. Сержанта Мельничука, 197
|
217
|
«Пров. Гарматний»
|
Вул. Гайдамацька, 94
|
218
|
«Пров. Гарматний»
|
Вул. Гайдамацька, 121
|
219
|
«Вул. Героїв Маріуполя»
|
Вул. Героїв Маріуполя, 63
|
220
|
«Вул. Героїв Маріуполя»
|
Вул. Героїв Маріуполя
|
221
|
«Пров. Грушевий»
|
Пров. Грушевий
|
222
|
«Пров. Калиновий»
|
Вул. Гайдамацька, 139
|
223
|
«Пров. Калиновий»
|
Вул. Гайдамацька, 141
|
224
|
«Вул. Квітки Цісик»
|
Вул. Квітки Цісик, 28
|
225
|
«Пров. Липневий»
|
Вул. Кооперативна, 67/1
|
226
|
«Пров. Липневий»
|
Вул. Кооперативна, 76/3
|
227
|
«Пров. Межовий»
|
Пров. Межовий, 15
|
228
|
«Пров. Межовий»
|
Пров. Межовий, 14
|
229
|
«Пров. Садківський» (з міста)
|
Пров. Садківський
|
230
|
«Пров. Садківський» (у місто)
|
Пров. Садківський
|
231
|
«Пров. Самойлівський»
|
Вул. Василя Стуса, 34
|
232
|
«Пров. Самойлівський»
|
Вул. Василя Стуса, 31/35
|
233
|
«Пров. Сиваський»
|
Вул. Сержанта Мельничука, 138
|
234
|
«Пров. Сиваський»
|
Вул. Сержанта Мельничука, 157
|
235
|
«Поворот»
|
Вул. Володимира Великого
|
236
|
«Поворот»
|
Вул. Володимира Великого, 2
|
237
|
«Провулок 7-й Індустріальний»
|
Вул. Олексія Древаля, 158
|
238
|
«Провулок 7-й Індустріальний»
|
Вул. Олексія Древаля, 197/1
|
239
|
«Пров. Тецівський»
|
Пров. Тецівський
|
240
|
«Пров. Тецівський»
|
Пров. Тецівський, 8
|
241
|
«Проспект Полтавський»
|
Просп. Полтавський, 2-Б
|
242
|
«Проспект Полтавський»
|
Просп. Полтавський, 1
|
243
|
«Районна лікарня»
|
Просп. Полтавський, 46/1
|
244
|
«Районна лікарня»
|
Просп. Полтавський, 27
|
245
|
«Раківка»
|
Вул. Республіканська, 75
|
246
|
«Раківка»
|
Вул. Республіканська, 104
|
247
|
«Ревівка»
|
Вул. Богдана Хмельницького, 112/1
|
248
|
«Ревівка»
|
Вул. Богдана Хмельницького
|
249
|
«Ринок»
|
Вул. Гайдамацька, 61
|
250
|
«Ринок»
|
Вул. Гайдамацька, 64
|
251
|
«Розвилка» (з міста)
|
Вул. Республіканська
|
252
|
«Розвилка» (у місто)
|
Вул. Республіканська
|
253
|
«Склади «Кредмаш»
|
Вул. Салганна, 16
|
254
|
«Склади «Кредмаш»
|
Вул. Салганна, 53
|
255
|
«Спорткомплекс Айсберг»
|
Вул. Київська, 79
|
256
|
«Стадіон «Вагонобудівник»
|
Вул. Івана Приходька, 102
|
257
|
«Стадіон «Вагонобудівник»
|
Вул. Івана Приходька, 93
|
258
|
«Сталеливарний завод» (від Деївської олійниці)
|
Вул. Космічна
|
259
|
«Сталеливарний завод» (до Деївської олійниці)
|
Вул. Космічна
|
260
|
«Староревівське кладовище»
|
Вул. Богдана Хмельницького, 19
|
261
|
«Староревівське кладовище»
|
Вул. Богдана Хмельницького
|
262
|
«Студентський парк»
|
Вул. Велика набережна
|
263
|
«Студентський парк»
|
Вул. Велика набережна, 35
|
264
|
«Суд»
|
Вул. Троїцька, 37/49
|
265
|
«Суд»
|
Вул. Троїцька, 40
|
266
|
«Третя автостоянка»
|
Вул. Володимира Великого
|
267
|
«Третя автостоянка»
|
Вул. Володимира Великого, 58
|
268
|
«Лікарня «Кременчуцька»
|
Вул. Квітки Цісик, 10
|
269
|
«Лікарня «Кременчуцька»
|
Вул. Квітки Цісик
|
270
|
«Тупик Садківський»
|
Туп. Садківський
|
271
|
«Тупик Садківський»
|
Туп. Садківський, 21
|
272
|
«Училище №7»
|
Вул. Вадима Пугачова, 14-В
|
273
|
«Училище №7»
|
Вул. Вадима Пугачова, 41
|
274
|
«Хлібозавод»
|
Просп. Полтавський, 269-А
|
275
|
«Хлібокомбінат»
|
Вул. Велика набережна, 2-В
|
276
|
«Хлібокомбінат»
|
Вул. Велика набережна, 2
|
277
|
«Хлібокомбінат»
|
Вул. Миколи Кучми, 1/4
|
278
|
«Хлібокомбінат»
|
Вул. Миколи Кучми, 2
|
279
|
«Цегельний завод» (кінцева)
|
Вул. Соломії Крушельницької
|
280
|
«Центр»
|
Вул. Небесної Сотні, 23/8
|
281
|
«Центр»
|
Вул. Ігоря Сердюка, 39/41
|
282
|
«Центр»
|
Вул. Шевченка, 41/44
|
283
|
«Центральна прохідна «Колісний завод» (у місто)
|
Внутрішньоквартальний проїзд
|
284
|
«Центральна прохідна «Колісний завод»(з міста)
|
Внутрішньоквартальний проїзд
|
285
|
«Центральний ринок»
|
Вул. Небесної Сотні, 3-А
|
286
|
«Центральний ринок»
|
Вул. Шевченка, 30/7
|
287
|
«Швидка допомога»
|
Вул. Шевченка, 18/26
|
288
|
«Школа №16»
|
Вул. Миколи Кучми, 53
|
289
|
«Школа №16»
|
Вул. Миколи Кучми, 62
|
290
|
«Школа №17»
|
Вул. Тараса Бульби, 17
|
291
|
«Школа №19»
|
Вул. Шевченка, 58/69
|
292
|
«Школа №1»
|
Вул. Сержанта Мельничука, 1
|
293
|
«Школа №21»
|
Вул. Сержанта Мельничука, 184
|
294
|
«Школа №21»
|
Вул. Сержанта Мельничука, 217
|
295
|
«Школа №24»
|
Просп. Полтавський, 16
|
296
|
«Школа №24»
|
Просп. Полтавський
|
297
|
«Школа №29»
|
Вул. Республіканська, 80
|
298
|
«Школа №29»
|
Вул. Республіканська, 41
|
299
|
«Школа №2»
|
Вул. Богдана Хмельницького, 66
|
300
|
«Школа №2»
|
Вул. Богдана Хмельницького, 7
|
301
|
«Школа №3»
|
Вул. Давида Кострова
|
302
|
«Школа №3»
|
Вул. Давида Кострова, 25
|
303
|
«Шляхопровід»
|
Просп. Полтавський, 55
|
304
|
«Шляхопровід»
|
Просп. Полтавський, 88
|
305
|
«Шпиталь»
|
Вул. Ігоря Сердюка, 1/23
|
306
|
Кооператив «Синтез»
|
Просп. Лесі Українки
|
307
|
Кооператив «Синтез»
|
Просп. Лесі Українки
|
с. Потоки
|
308
|
«Соснівка» (з міста)
|
М-22
|
309
|
«Соснівка» (у місто)
|
М-22
|
310
|
«Аеродром»
|
Вул. Полтавська, 1
|
311
|
«Аеродром»
|
Вул. Полтавська
|
312
|
«Птахофабрика»
|
Вул. Лесі Українки, 4
|
313
|
«Птахофабрика»
|
Вул. Лесі Українки
|
314
|
«Світанок» (на вимогу)
|
Вул. Лесі Українки, 15-А
|
315
|
«Світанок» (на вимогу)
|
Вул. Лесі Українки, 22
|
316
|
«Центр»
|
Вул. Шевченка, 10
|
317
|
«Центр»
|
Вул. Шевченка, 6
|
318
|
«Ерудит»
|
Вул. Центральна, 17
|
319
|
«Ерудит»
|
Вул. Центральна, 52
|
320
|
«Поворот» (з міста)
|
Перехрестя вул. Центральна та вул. Ювілейна
|
321
|
«Поворот» (у місто)
|
Перехрестя вул. Центральна та вул. Ювілейна
|
322
|
«Вул. Калинова»
|
Вул. Калинова
|
с. Соснівка
|
323
|
«Об’їзна» (з міста)
|
Об’їзна
|
324
|
«Об’їзна» (у місто)
|
Об’їзна
|
325
|
«Тубдиспансер»
|
Вул. Піщана, 1
|
с. Мала Кохнівка
|
326
|
«Газозаправка» (з міста)
|
Вул. Шкільна
|
327
|
«Газозаправка» (у місто)
|
Вул. Шкільна
|
328
|
«Трансформатор»
|
Вул. Шкільна, 6
|
329
|
«Трансформатор»
|
Вул. Шкільна, 11
|
330
|
«Школа»
|
вул. Шкільна, 30-Д
|
331
|
«Школа»
|
вул. Шкільна, 37
|
332
|
«Вул. Спортивна»
|
Вул. Спортивна, 2
|
333
|
«Вул. Спортивна»
|
Вул. Спортивна
|
334
|
«Вул. Гоголя»
|
Перехрестя вул. Гоголя та вул. Ударна
|
335
|
«Вул. Гоголя»
|
Перехрестя вул. Гоголя та вул. Ударна
|
336
|
«Центр»
|
Вул. Шкільна, 34Д
|
337
|
«Центр»
|
Вул. Шкільна, 65
|
338
|
«Дачі «Висотник»
|
Вул. Зелена, 123
|
339
|
«Дачі «Висотник»
|
Вул. Зелена, 148
|
с. Придніпрянське
|
340
|
«Поворот» (з міста)
|
Перехрестя вул. Зелена с. Мала Кохнівка та вул. Центральна с. Придніпрянське
|
341
|
«Поворот» (у місто)
|
Перехрестя вул. Зелена с. Мала Кохнівка та вул. Центральна с. Придніпрянське
|
342
|
«Вул. Центральна»
|
Вул. Центральна, 30
|
343
|
«Вул. Центральна»
|
Вул. Центральна
|
344
|
«Центр»
|
Вул. Центральна, 33
|
345
|
«Центр»
|
Вул. Центральна, 62
|
346
|
«Кладовище»
|
Вул. Центральна, 82
|
347
|
«Майори»
|
Перехрестя вул. Центральна та вул. Зоріна
|
348
|
«Вул. Зоріна»
|
Вул. Зоріна
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер