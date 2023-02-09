Без Костроми та Воїнів-інтернаціоналістів: нові назви зупинок у Кременчуці

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Сьогодні, 9 лютого, на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради затвердили новий перелік зупинок. Зупинки стосуються як громадського транспорту, так і на тролейбусних та автобусних маршрутах.

У новому переліку з'явилися нові зупинки, через впровадження нових тролейбусних маршрутів, а також перейменували зупинки після дерусифікації вулиць. Наприклад, замість зупинки вул. Гвардійська — зупинка вул. Героїв УПА, замість зупинки Кострома — зупинка вул. Насосна.

Перелік зупинок громадського транспорту на тролейбусних маршрутах

№ з/п Назва зупинки Місце розташування У центр З центру м. Кременчук 1 «Водоканал» Просп. Свободи, 31 Просп. Свободи, біля скверу «Сосновий» 2 «Центральний ринок» Вул. Старшого лейтенанта Кагала Вул. Старшого лейтенанта Кагала, 32 3 «Центральний ринок» Вул. Небесної Сотні Вул. Небесної Сотні, 11 4 «Меморіал «Вічно живим» Просп. Свободи, 47 Просп. Свободи, 58/2 5 «Меморіал «Вічно живим» Вул. Київська, 6 6 «Вул. Київська» Вул. Київська 7 «Залізничний вокзал» Вул. Олександра Халаменюка, 14 Вул. Олександра Халаменюка, 7-А 8 «Квартал 101» Квартал 101, 11-А 9 «Крюківський міст» Вул. Небесної Сотні, 3А 10 «Міський Палац культури» Вул. Університетська, 31/6 Вул. Університетська, 22-А 11 «Вул. Перемоги» Вул. Університетська, 15/1 Вул. Університетська, 20 12 «Центр» Вул. Небесної Сотні, 21А Вул. Небесної Сотні, 20/10 13 «Вул. Небесної Сотні» Вул. Небесної Сотні, 37 Вул. Небесної Сотні, 36/68 14 «Річковий вокзал» Вул. Університетська, 1 Вул. Університетська, 2-В 15 «Вул. Керченська» Просп. Лесі Українки, 82 Просп. Лесі Українки, 65 16 «Вул. Героїв України» Просп. Лесі Українки, 74 Просп. Лесі Українки, 39-А 17 «Вул. Вадима Пугачова» Просп. Свободи, 83/1 Просп. Свободи, 142 18 «Вул. Героїв УПА Просп. Свободи, 69 Просп. Свободи, 124 19 «Вул. Вадима Бойка» Просп. Свободи, 61/17 Просп. Свободи, 94/28 20 «Завод «КрАЗ» Проїзд Григорія Гамалії, 2 Проїзд Григорія Гамалії,1 21 «Колісний завод» Проїзд Григорія Гамалії 22 «Тролейбусне управління» Вул. Київська, 69 Вул. Київська 23 «Станція техобслуговування» Вул. Вадима Пугачова, 23 24 «Автокооператив» Вул. Вадима Пугачова, 3 Вул. Вадима Пугачова, 4-А 25 «Свіштовське кладовище» Вул. Свіштовська Вул. Свіштовська 26 «Свічний заводик» Вул. Свіштовська, 25 Вул. Свіштовська 27 «Завод техвуглецю 2» Вул. Свіштовська Вул. Свіштовська 28 «Завод техвуглецю» Вул. Свіштовська Вул. Свіштовська 29 «Кременчуцька ТЕЦ» Вул. Свіштовська Вул. Свіштовська 30 «Укртатнафта» Вул. Свіштовська 31 «Проспект Полтавський» Просп. Лесі Українки, 142 Квартал 274, 2 32 «Вул. Якова Петруся» Просп. Лесі Українки Просп. Лесі Українки 33 «Вул. Козацька» Просп. Лесі Українки Просп. Лесі Українки 34 «Вул. Амвросія Ковальова» Просп. Лесі Українки Просп. Лесі Українки, 117 35 «Вул. Молодіжна» Просп. Лесі Українки, 4-А Просп. Лесі Українки 36 «Просп. Лесі Українки» Просп. Лесі Українки, 14-Б Просп. Лесі Українки, 5 37 «Техучилище» Просп. Лесі Українки, 42-А Просп. Лесі Українки, 31 38 «Ново-Іванівка» Вул. Київська, 56 Вул. Київська, 9-А 39 «Автопарк» Вул. Київська, 60 Вул. Київська, 63 40 «Автопарк» Вул. Київська, 62 Вул. Вадима Пугачова 41 «Героїв Чорнобиля» Вул. Троїцька, 101 Вул. Троїцька, 78 42 «Спартак» Вул. Троїцька, 69/15 Вул. Троїцька 43 «Міський сад» Просп. Свободи, 11 Просп. Свободи, 8 44 «Міський сад» Квартал 101, 10-Д 45 «Вул. Олександра Халаменюка» Вул. Олександра Халаменюка, 2/40 Вул. Олександра Халаменюка, 7-А 46 «Завод «Кредмаш» Просп. Свободи, 5-А Просп. Свободи, 4





Перелік зупинок громадського транспорту на автобусних маршрутах