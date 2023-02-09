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Без Костроми та Воїнів-інтернаціоналістів: нові назви зупинок у Кременчуці

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 734

 Рішення затвердили на засіданні виконавчого комітету 

Сьогодні, 9 лютого, на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради затвердили новий перелік зупинок. Зупинки стосуються як громадського транспорту, так і на тролейбусних та автобусних маршрутах.

Стало відомо, коли у Кременчуці перейменують зупинки

У новому переліку з'явилися нові зупинки, через впровадження нових тролейбусних маршрутів, а також перейменували зупинки після дерусифікації вулиць. Наприклад, замість зупинки вул. Гвардійська — зупинка вул. Героїв УПА, замість зупинки Кострома — зупинка вул. Насосна. 

Нові назви вулиць Кременчука. Після деколонізації

Перелік зупинок громадського транспорту на тролейбусних маршрутах 

№ з/п

Назва зупинки

Місце розташування

У центр

З центру

м. Кременчук

1

«Водоканал»

Просп. Свободи, 31

Просп. Свободи, біля скверу «Сосновий»

2

«Центральний ринок»

Вул. Старшого лейтенанта Кагала

Вул. Старшого лейтенанта Кагала, 32

3

«Центральний ринок»

Вул. Небесної Сотні

Вул. Небесної Сотні, 11

4

«Меморіал «Вічно живим»

Просп. Свободи, 47

Просп. Свободи, 58/2

5

«Меморіал «Вічно живим»

 

Вул. Київська, 6

6

«Вул. Київська»

Вул. Київська

 

7

«Залізничний вокзал»

Вул. Олександра Халаменюка, 14

Вул. Олександра Халаменюка, 7-А

8

«Квартал 101»

Квартал 101, 11-А

 

9

«Крюківський міст»

Вул. Небесної Сотні, 3А

 

10

«Міський Палац культури»

Вул. Університетська, 31/6

Вул. Університетська, 22-А

11

«Вул. Перемоги»

Вул. Університетська, 15/1

Вул. Університетська, 20

12

«Центр»

Вул. Небесної Сотні, 21А

Вул. Небесної Сотні, 20/10

13

«Вул. Небесної Сотні»

Вул. Небесної Сотні, 37

Вул. Небесної Сотні, 36/68

14

«Річковий вокзал»

Вул. Університетська, 1

Вул. Університетська, 2-В

15

«Вул. Керченська»

Просп. Лесі Українки, 82

Просп. Лесі Українки, 65

16

«Вул. Героїв України»

Просп. Лесі Українки, 74

Просп. Лесі Українки, 39-А

17

«Вул. Вадима Пугачова»

Просп. Свободи, 83/1

Просп. Свободи, 142

18

«Вул. Героїв УПА

Просп. Свободи, 69

Просп. Свободи, 124

19

«Вул. Вадима Бойка»

Просп. Свободи, 61/17

Просп. Свободи, 94/28

20

«Завод «КрАЗ»

Проїзд Григорія Гамалії, 2

Проїзд Григорія Гамалії,1

21

«Колісний завод»

Проїзд Григорія Гамалії

 

22

«Тролейбусне управління»

Вул. Київська, 69

Вул. Київська

23

«Станція техобслуговування»

 

Вул. Вадима Пугачова, 23

24

«Автокооператив»

Вул. Вадима Пугачова, 3

Вул. Вадима Пугачова, 4-А

25

«Свіштовське кладовище»

Вул. Свіштовська

Вул. Свіштовська

26

«Свічний заводик»

Вул. Свіштовська, 25

Вул. Свіштовська

27

«Завод техвуглецю 2»

Вул. Свіштовська

Вул. Свіштовська

28

«Завод техвуглецю»

Вул. Свіштовська

Вул. Свіштовська

29

«Кременчуцька ТЕЦ»

Вул. Свіштовська

Вул. Свіштовська

30

«Укртатнафта»

Вул. Свіштовська

 

31

«Проспект Полтавський»

Просп. Лесі Українки, 142

Квартал 274, 2

32

«Вул. Якова Петруся»

Просп. Лесі Українки

Просп. Лесі Українки

33

«Вул. Козацька»

Просп. Лесі Українки

Просп. Лесі Українки

34

«Вул. Амвросія Ковальова»

Просп. Лесі Українки

Просп. Лесі Українки, 117

35

«Вул. Молодіжна»

Просп. Лесі Українки, 4-А

Просп. Лесі Українки

36

«Просп. Лесі Українки»

Просп. Лесі Українки, 14-Б

Просп. Лесі Українки, 5

37

«Техучилище»

Просп. Лесі Українки, 42-А

Просп. Лесі Українки, 31

38

«Ново-Іванівка»

Вул. Київська, 56

Вул. Київська, 9-А

39

«Автопарк»

Вул. Київська, 60

Вул. Київська, 63

40

«Автопарк»

Вул. Київська, 62

Вул. Вадима Пугачова

41

«Героїв Чорнобиля»

Вул. Троїцька, 101

Вул. Троїцька, 78

42

«Спартак»

Вул. Троїцька, 69/15

Вул. Троїцька

43

«Міський сад»

Просп. Свободи, 11

Просп. Свободи, 8

44

«Міський сад»

Квартал 101, 10-Д

 

45

«Вул. Олександра Халаменюка»

Вул. Олександра Халаменюка, 2/40

Вул. Олександра Халаменюка, 7-А

46

«Завод «Кредмаш»

Просп. Свободи, 5-А

Просп. Свободи, 4


Перелік зупинок громадського транспорту на автобусних маршрутах

№ з/п

Назва зупинки

Місце розташування

м. Кременчук

1

«3-й Хорольський тупик»

Вул. Хорольська, 116/8

2

«3-й Хорольський тупик»

Вул. Хорольська, 143/6

3

«7-й Хорольський тупик»

Вул. Хорольська, 179/28

4

«7-й Хорольський тупик»

Вул. Хорольська, 148/30

5

«7-й Хорольський тупик»

7-й Хорольський тупик

6

«7-й Хорольський тупик» (в центр)

7-й Хорольський тупик

7

«Імені Андрія Ізюмова»

Вул. Івана Приходька

8

«Імені Андрія Ізюмова»

Вул. Івана Приходька, 24

9

«Імені Тараса Бульби»

Вул. Володимира Великого

10

«Імені Тараса Бульби»

Вул. Володимира Великого, 32

11

«АТБ» (на вимогу)

Просп. Лесі Українки, 57

12

«Автовокзал»

Вул. Старшого лейтенанта Кагала, 45

13

«Автозаправка (кінцева)»

Вул. Київська, 113

14

«Автозаправка (кінцева)»

Вул. Київська, 64

15

«Авторинок»

Вул. Велика набережна

16

«Автостоянка»

Бульвар Автокразівський, 23

17

«Автостоянка»

Бульвар Автокразівський

18

«Автостоянка»

Вул. Лікаря Бончука

19

«Автотранспортне підприємство»

Вул. Вадима Пугачова, 14-Д

20

«Автотранспортне підприємство»

Вул. Вадима Пугачова, 7

21

«Байкер-клуб»

Набережна Лейтенанта Дніпрова, 73-А

22

«Банк»

Вул. Перемоги, 9/1

23

«Будинок Чуркіна»

Вул. Івана Приходька, 49

24

«Будинок Чуркіна»

Вул. Івана Приходька, 40

25

«Бул. Автокразівський»

Бульвар Автокразівський

26

«Бул. Автокразівський»

Бульвар Автокразівський

27

«Бульвар Українського Відродження»

Бульвар Українського Відродження, 2

28

«Бульвар Українського Відродження»

Бульвар Українського Відродження, 3

29

«Вагонний завод»

Вул. Івана Приходька, 119

30

«Вагонний завод»

Вул. Івана Приходька, 114

31

«Вагонний завод»

Вул. Республіканська, 61-А

32

«Вагонний завод»

Вул. Республіканська

33

«Взуттєва фабрика»

Вул. Лікаря Богаєвського

34

«Взуттєва фабрика»

Вул. Лікаря Богаєвського, 73/3

35

«Водолікарня»

Пров. Вишневий

36

«Водолікарня»

Пров. Вишневий, 1-А

37

«Вул. Полковника Гегечкорі»

Вул. Перемоги, 25б

38

«Вул. Полковника Гегечкорі»

Вул. Перемоги, 58

39

«Вул. Європейська»

Вул. Сержанта Мельничука, 24/36

40

«Вул. Європейська»

Вул. Сержанта Мельничука

41

«Вул. Ігоря Сікорського» (кінцева)

Вул. Ігоря Сікорського, 57

42

«Вул. Академіка Герасимовича (кінцева)»

Вул. Академіка Герасимовича, 185

43

«Вул. Академіка Герасимовича (кінцева)»

Вул. Академіка Герасимовича

44

«Вул. Академіка Маслова»

Вул. Троїцька, 23/33

45

«Вул. Академіка Маслова»

Вул. Університетська, 21/1

46

«Вул. Басейна»

Вул. Миколи Кучми, 71-А

47

«Вул. Басейна»

Вул. Миколи Кучми, 13

48

«Вул. Богдана Хмельницького»

Вул. Богдана Хмельницького

49

«Вул. Ботанічна»

Вул. Богдана Хмельницького

50

«Вул. Ботанічна»

Вул. Богдана Хмельницького, 204

51

«Вул. Бригадна»

Вул. Кооперативна

52

«Вул. Бригадна»

Вул. Кооперативна, 112б

53

«Вул. Василя Стуса»

Вул. Василя Стуса

54

«Вул. Василя Стуса»

Вул. Василя Стуса, 3

55

«Вул. Мрії»

Вул. Мрії, 10

56

«Вул. Володимира Великого»

Вул. Володимира Великого, 1

57

«Вул. Володимира Великого»

Вул. Володимира Великого

58

«Вул. Гайдамацька»

Вул. Гайдамацька, 46

59

«Вул. Гайдамацька»

Вул. Гайдамацька, 39

60

«Вул. Житлобудівна» (з міста)

Вул. Житлобудівна

61

«Вул. Житлобудівна» (у місто)

Вул. Житлобудівна

62

«Вул. Кавказька»

Вул. Соломії Крушельницької, 89

63

«Вул. Кавказька»

Вул. Соломії Крушельницької

64

«Вул. Кобзарська»

Вул. Ігоря Сікорського, 25/43

65

«Вул. Кобзарська»

Вул. Ігоря Сікорського, 26

66

«Вул. Кооперативна»

Вул. Кооперативна, 30

67

«Вул. Батуринська»

Вул. Батуринська, 9

68

«Вул. Батуринська»

Вул. Батуринська, 16

69

«Вул. Кропивницького»

Вул. Кропивницького, 28/29

70

«Вул. Кропивницького»

Вул. Кропивницького

71

«Вул. Лікаря Богаєвського»

Вул. Лікаря Богаєвського

72

«Вул. Лікаря Богаєвського»

Вул. Лікаря Богаєвського, 6/99

73

«Вул. Давида Кострова (кінцева)»

Вул. Давида Кострова

74

«Вул. Давида Кострова (кінцева)»

Вул. Давида Кострова, 77

75

«Вул. В’ячеслава Чорновола»

Вул. В’ячеслава Чорновола

76

«Вул. Єднання України»

Вул. Єднання України, 6/8

77

«Вул. Миру»

Вул. Героїв Маріуполя, 83

78

«Вул. Миру»

Вул. Героїв Маріуполя

79

«Вул. Миру»

Вул. Миру, 27

80

«Вул. Миру»

Вул. Миру

81

«Караван»

Просп. Полтавський, 1

82

«Караван»

Просп. Полтавський

83

«Вул. Олексія Древаля»

Вул. Олексія Древаля, 180/2

84

«Вул. Нескорених»

Вул. Нескорених

85

«Вул. Нескорених»

Вул. Нескорених, 54

86

«Вул. Перемоги»

Вул. Троїцька, 14

87

«Вул. Перемоги»

Вул. Перемоги,17/2

88

«Вул. Салганна»

Вул. Салганна, 7

89

«Вул. Салганна»

Вул. Салганна

90

«Вул. Соломії Крушельницької»

Вул. Соломії Крушельницької

91

«Вул. Соломії Крушельницької»

Вул. Соломії Крушельницької, 115

92

«Вул. Східна»

Вул. Східна, 14/22

93

«Вул. Тараса Бульби»

Вул. Тараса Бульби, 13

94

«Вул. Хорольська»

Вул. Європейська, 67/18

95

«Вул. Хорольська»

Вул. Європейська, 69/5

96

«Вул. Юрія Кондратюка»

Вул. Юрія Кондратюка

97

«Вул. Юрія Кондратюка»

Вул. Юрія Кондратюка, 14

98

«Гімназія №5»

Вул. Героїв Маріуполя, 45

99

«Гімназія №5»

Вул. Героїв Маріуполя

100

«Гаражі (кінцева)»

Вул. Миру, 31

101

«Гаражі»

Вул. Павла Скоропадського, 19

102

«Гаражі»

Вул. Павла Скоропадського, 24

103

«Гонг Миру»

Вул. Миру

104

«Гонг Миру»

Вул. Миру, 55/1

105

«Готель «Кремінь»

Вул. Ігоря Сердюка, 1

106

«Готель «Кремінь»

Вул. Перемоги, 32а

107

«Демурівка»

Набережна Лейтенанта Дніпрова, 56-Б

108

«Дитяча лікарня»

Вул. Лебедина, 6/15

109

«Дитяча лікарня»

Вул. Лебедина, 40/4

110

«Дитяча лікарня»

Вул. Вадима Бойка, 40/4

111

«Дитяча поліклініка»

Вул. Ігоря Сердюка, 11

112

«Друга автостоянка»

Вул. Володимира Великого

113

«Друга автостоянка»

Вул. Володимира Великого, 44

114

«Друга поліклініка»

Вул. Лікаря Бончука, 9

115

«Жабокваківський місток»

Вул. Космічна, 5

116

«Жабокваківський місток»

Вул. Космічна

117

«Жовтий аероплан»

Вул. Небесної Сотні, 53

118

«ЗБВ-2»

Тупик 7-ий Хорольський

119

«Завод «Ампер»

Вул. Михайла Коцюбинського

120

«Завод «Ампер»

Вул. Михайла Коцюбинського, 14/8

121

«Завод ЗБШ» (з міста)

Вул. Давида Кострова

122

«Завод ЗБШ» (у місто)

Вул. Давида Кострова

123

«Завод металевих виробів»

Вул. Соломії Крушельницької, 3

124

«Завод металевих виробів»

Вул. Соломії Крушельницької

125

«Залізничний вокзал»

Вул. Юрія Руфа, 2-Г

126

«Залізничний вокзал»

Вул. Івана Приходька, 79

127

«Залізничний вокзал»

Вул. Івана Приходька, 86/1

128

«Залізничний вокзал»

Вул. Макаренка, 57

129

«Залізничний вокзал»

Вул. Макаренка

130

«Залізничний вокзал»

Вул. Юрія Руфа

131

«Залізничний переїзд»

Вул. Кооперативна

132

«Заміська»

Вул. Давида Кострова

133

«Заміська»

Вул. Давида Кострова

134

«Заправка»

Пров. Медовий, 213

135

«Заправка»

Пров. Медовий, 9

136

«Кар`єроуправління»

Вул. Соломії Крушельницької

137

«Кар`єроуправління»

Вул. Соломії Крушельницької, 61

138

«Кафе «Бджілка»

Вул. Правобережна, 57/2

139

«Квартал 297»

Вул. Молодіжна, 2

140

«Квартал 304»

Вул. Олексія Древаля,127/1

141

«Квартал 304»

Вул. Олексія Древаля

142

«Клініка пластичної хірургії»

Вул. Героїв Маріуполя, 89

143

«Клініка пластичної хірургії»

Бульвар Автокразівський, 79

144

«Кладовище»

Вул. Сержанта Мельничука, 131

145

«Кладовище»

Вул. Сержанта Мельничука

146

«Клуб «Афіни»

Вул. Велика набережна, 17

147

«Клуб «Афіни»

Вул. Велика набережна

148

«Кондитерська «Гурман»

Бульвар Автокразівський, 51

149

«Кондитерська «Гурман»

Бульвар Автокразівський, 97

150

«Кондитерська фабрика»

Вул. Ігоря Сердюка, 57

151

«Кооператив «Придорожній»

Вул. Велика набережна

152

«Кооператив «Придорожній»

Вул. Велика набережна

153

«Вул. Насосна»

Вул. Республіканська, 36

154

«Вул. Насосна»

Вул. Республіканська, 7

155

«Котеджі»

Вул. Олексія Древаля, 130-А

156

«Котеджі»

Вул. Олексія Древаля, 159

157

«Крамниця»

Вул. Сержанта Мельничука, 87/2

158

«Крамниця»

Вул. Сержанта Мельничука, 52

159

«Крамниця»

Вул. Ігоря Сікорського, 10

160

«Крамниця»

Вул. Ігоря Сікорського, 13

161

«Кременчукгаз»

Вул. Героїв Маріуполя, 46

162

«Кременчукгаз»

Вул. Героїв Маріуполя, 37

163

«Льотний коледж»

Вул. Перемоги, 6/17

164

«Льотний коледж»

Вул. Перемоги, 7/44

165

«Льотний коледж»

Вул. Михайла Коцюбинського, 12

166

«Мікрорайон «Озерний»

Вул. Небесної Сотні

167

«Місток»

Вул. Василя Симоненка, 2

168

«Місток»

Вул. Василя Симоненка, 3

169

«Міський сад»

Вул. Сержанта Мельничука, 4

170

«Магазин «Богдан»

Вул. Володимира Великого

171

«Магазин «Богдан» (в місто)

Вул. Мрії

172

«Магазин «Богдан» (з міста )

Вул. Мрії, 68а

173

«Магазин «Маркетопт»

Набережна Лейтенанта Дніпрова, 66

174

«Магазин «Поло»

Вул. Василя Симоненка, 1-Д

175

«Магазин «Продукти»

Вул. Миколи Кучми, 26/5

176

«Магазин «Продукти»

Вул. Миколи Кучми, 30

177

«Магазин «Роксолана»

Вул. Перемоги, 26

178

«Магазин «Ямщик»

Набережна Лейтенанта Дніпрова

179

«Магазин»

Вул. Олексія Древаля, 146

180

«Магазин»

Вул. Олексія Древаля, 183/1

181

«Магазин»

Вул. Хорольська, 111

182

«Магазин»

Вул. Хорольська, 92/2

183

«Магазин»

Вул. Богдана Хмельницького, 156/2

184

«Магазин»

Вул. Богдана Хмельницького

185

«Магазин»

Вул. Максима Кривоноса, 24

186

«Магазин»

Вул. Максима Кривоноса

187

«Мала прохідна «Колісний завод»  (з міста)

Внутрішньоквартальний проїзд

188

«Мала прохідна «Колісний завод» (у місто)

Внутрішньоквартальний проїзд

189

«Хуторок»

Просп. Полтавський, 187/2

190

«Хуторок»

Просп. Полтавський, 162

191

«Млин»

Вул. Макаренка, 20/20

192

«Млин»

Вул. Макаренка, 25/29

193

«Молокозавод»

Вул. Лікаря Богаєвського, 14/69

194

«Музей А.Макаренка»

Вул. Макаренка, 101

195

«Музей А.Макаренка»

Вул. Макаренка, 46

196

«Наркодиспансер»

Вул. Миколи Татарулі, 56

197

«Наркодиспансер»

Вул. Миколи Татарулі

198

«Нова лінія»

Вул. Київська

199

«Новоміське кладовище»

Вул. Юрія Кондратюка, 2

200

«Новоміське кладовище»

Вул. Юрія Кондратюка

201

«Оздоровчий комплекс «Екватор»

Вул. Олександра Білаша

202

«Парк «Миру»

Вул. Миру

203

«Парк «Миру»

Вул. Миру, 5-А

204

«Пекарня»

Вул. Сержанта Мельничука, 7

205

«Пекарня»

Вул. Сержанта Мельничука, 28/12

206

«Перша міська лікарня»

Вул. Гранітна

207

«Перша міська лікарня»

Вул. Гранітна, 6

208

«Перша міська лікарня»

Вул. Лікаря Богаєвського, 58/2

209

«Перша міська лікарня»

Вул. Лікаря Богаєвського, 27

210

«Пологовий будинок»

Вул. Ігоря Сердюка

211

«Проїзд Зональний»

Проїзд Зональний

212

«Проїзд Григорія Гамалії»

Проїзд Григорія Гамалії, 6

213

«Пров. Будівельний»

Пров. Будівельний, 16

214

«Пров. Будівельний»

Пров. Будівельний, 20

215

«Пров. Вишневий»

Вул. Сержанта Мельничука, 164/9

216

«Пров. Вишневий»

Вул. Сержанта Мельничука, 197

217

«Пров. Гарматний»

Вул. Гайдамацька, 94

218

«Пров. Гарматний»

Вул. Гайдамацька, 121

219

«Вул. Героїв Маріуполя»

Вул. Героїв Маріуполя, 63

220

«Вул. Героїв Маріуполя»

Вул. Героїв Маріуполя

221

«Пров. Грушевий»

Пров. Грушевий

222

«Пров. Калиновий»

Вул. Гайдамацька, 139

223

«Пров. Калиновий»

Вул. Гайдамацька, 141

224

«Вул. Квітки Цісик»

Вул. Квітки Цісик, 28

225

«Пров. Липневий»

Вул. Кооперативна, 67/1

226

«Пров. Липневий»

Вул. Кооперативна, 76/3

227

«Пров. Межовий»

Пров. Межовий, 15

228

«Пров. Межовий»

Пров. Межовий, 14

229

«Пров. Садківський» (з міста)

Пров. Садківський

230

«Пров. Садківський» (у місто)

Пров. Садківський

231

«Пров. Самойлівський»

Вул. Василя Стуса, 34

232

«Пров. Самойлівський»

Вул. Василя Стуса, 31/35

233

«Пров. Сиваський»

Вул. Сержанта Мельничука, 138

234

«Пров. Сиваський»

Вул. Сержанта Мельничука, 157

235

«Поворот»

Вул. Володимира Великого

236

«Поворот»

Вул. Володимира Великого, 2

237

«Провулок 7-й Індустріальний»

Вул. Олексія Древаля, 158

238

«Провулок 7-й Індустріальний»

Вул. Олексія Древаля, 197/1

239

«Пров. Тецівський»

Пров. Тецівський

240

«Пров. Тецівський»

Пров. Тецівський, 8

241

«Проспект Полтавський»

Просп. Полтавський, 2-Б

242

«Проспект Полтавський»

Просп. Полтавський, 1

243

«Районна лікарня»

Просп. Полтавський, 46/1

244

«Районна лікарня»

Просп. Полтавський, 27

245

«Раківка»

Вул. Республіканська, 75

246

«Раківка»

Вул. Республіканська, 104

247

«Ревівка»

Вул. Богдана Хмельницького, 112/1

248

«Ревівка»

Вул. Богдана Хмельницького

249

«Ринок»

Вул. Гайдамацька, 61

250

«Ринок»

Вул. Гайдамацька, 64

251

«Розвилка» (з міста)

Вул. Республіканська

252

«Розвилка» (у місто)

Вул. Республіканська

253

«Склади «Кредмаш»

Вул. Салганна, 16

254

«Склади «Кредмаш»

Вул. Салганна, 53

255

«Спорткомплекс Айсберг»

Вул. Київська, 79

256

«Стадіон «Вагонобудівник»

Вул. Івана Приходька, 102

257

«Стадіон «Вагонобудівник»

Вул. Івана Приходька, 93

258

«Сталеливарний завод» (від Деївської олійниці)

Вул. Космічна

259

«Сталеливарний завод» (до Деївської олійниці)

Вул. Космічна

260

«Староревівське кладовище»

Вул. Богдана Хмельницького, 19

261

«Староревівське кладовище»

Вул. Богдана Хмельницького

262

«Студентський парк»

Вул. Велика набережна

263

«Студентський парк»

Вул. Велика набережна, 35

264

«Суд»

Вул. Троїцька, 37/49

265

«Суд»

Вул. Троїцька, 40

266

«Третя автостоянка»

Вул. Володимира Великого

267

«Третя автостоянка»

Вул. Володимира Великого, 58

268

«Лікарня «Кременчуцька»

Вул. Квітки Цісик, 10

269

«Лікарня «Кременчуцька»

Вул. Квітки Цісик

270

«Тупик Садківський»

Туп. Садківський

271

«Тупик Садківський»

Туп. Садківський, 21

272

«Училище №7»

Вул. Вадима Пугачова, 14-В

273

«Училище №7»

Вул. Вадима Пугачова, 41

274

«Хлібозавод»

Просп. Полтавський, 269-А

275

«Хлібокомбінат»

Вул. Велика набережна, 2-В

276

«Хлібокомбінат»

Вул. Велика набережна, 2

277

«Хлібокомбінат»

Вул. Миколи Кучми, 1/4

278

«Хлібокомбінат»

Вул. Миколи Кучми, 2

279

«Цегельний завод» (кінцева)

Вул. Соломії Крушельницької

280

«Центр»

Вул. Небесної Сотні, 23/8

281

«Центр»

Вул. Ігоря Сердюка, 39/41

282

«Центр»

Вул. Шевченка, 41/44

283

«Центральна прохідна «Колісний завод» (у місто)

Внутрішньоквартальний проїзд

284

«Центральна прохідна «Колісний завод»(з міста)

Внутрішньоквартальний проїзд

285

«Центральний ринок»

Вул. Небесної Сотні, 3-А

286

«Центральний ринок»

Вул. Шевченка, 30/7

287

«Швидка допомога»

Вул. Шевченка, 18/26

288

«Школа №16»

Вул. Миколи Кучми, 53

289

«Школа №16»

Вул. Миколи Кучми, 62

290

«Школа №17»

Вул. Тараса Бульби, 17

291

«Школа №19»

Вул. Шевченка, 58/69

292

«Школа №1»

Вул. Сержанта Мельничука, 1

293

«Школа №21»

Вул. Сержанта Мельничука, 184

294

«Школа №21»

Вул. Сержанта Мельничука, 217

295

«Школа №24»

Просп. Полтавський, 16

296

«Школа №24»

Просп. Полтавський

297

«Школа №29»

Вул. Республіканська, 80

298

«Школа №29»

Вул. Республіканська, 41

299

«Школа №2»

Вул. Богдана Хмельницького, 66

300

«Школа №2»

Вул. Богдана Хмельницького, 7

301

«Школа №3»

Вул. Давида Кострова

302

«Школа №3»

Вул. Давида Кострова, 25

303

«Шляхопровід»

Просп. Полтавський, 55

304

«Шляхопровід»

Просп. Полтавський, 88

305

«Шпиталь»

Вул. Ігоря Сердюка, 1/23

306

Кооператив «Синтез»

Просп. Лесі Українки

307

Кооператив «Синтез»

Просп. Лесі Українки

 

с. Потоки

308

«Соснівка» (з міста)

М-22

309

«Соснівка» (у місто)

М-22

310

«Аеродром»

Вул. Полтавська, 1

311

«Аеродром»

Вул. Полтавська

312

«Птахофабрика»

Вул. Лесі Українки, 4

313

«Птахофабрика»

Вул. Лесі Українки

314

«Світанок» (на вимогу)

Вул. Лесі Українки, 15-А

315

«Світанок» (на вимогу)

Вул. Лесі Українки, 22

316

«Центр»

Вул. Шевченка, 10

317

«Центр»

Вул. Шевченка, 6

318

«Ерудит»

Вул. Центральна, 17

319

«Ерудит»

Вул. Центральна, 52

320

«Поворот» (з міста)

Перехрестя вул. Центральна та вул. Ювілейна

321

«Поворот» (у місто)

Перехрестя вул. Центральна та вул. Ювілейна

322

«Вул. Калинова»

Вул. Калинова

с. Соснівка

323

«Об’їзна» (з міста)

Об’їзна

324

«Об’їзна» (у місто)

Об’їзна

325

«Тубдиспансер»

Вул. Піщана, 1

с. Мала Кохнівка

326

«Газозаправка» (з міста)

Вул. Шкільна

327

«Газозаправка» (у місто)

Вул. Шкільна

328

«Трансформатор»

Вул. Шкільна, 6

329

«Трансформатор»

Вул. Шкільна, 11

330

«Школа»

вул. Шкільна, 30-Д

331

«Школа»

вул. Шкільна, 37

332

«Вул. Спортивна»

Вул. Спортивна, 2

333

«Вул. Спортивна»

Вул. Спортивна

334

«Вул. Гоголя»

Перехрестя вул. Гоголя та вул. Ударна

335

«Вул. Гоголя»

Перехрестя вул. Гоголя та вул. Ударна

336

«Центр»

Вул. Шкільна, 34Д

337

«Центр»

Вул. Шкільна, 65

338

«Дачі «Висотник»

Вул. Зелена, 123

339

«Дачі «Висотник»

Вул. Зелена, 148

с. Придніпрянське

340

«Поворот» (з міста)

Перехрестя вул. Зелена с. Мала Кохнівка та вул. Центральна с. Придніпрянське

341

«Поворот» (у місто)

Перехрестя вул. Зелена с. Мала Кохнівка та вул. Центральна с. Придніпрянське

342

«Вул. Центральна»

Вул. Центральна, 30

343

«Вул. Центральна»

Вул. Центральна

344

«Центр»

Вул. Центральна, 33

345

«Центр»

Вул. Центральна, 62

346

«Кладовище»

Вул. Центральна, 82

347

«Майори»

Перехрестя вул. Центральна та вул. Зоріна

348

«Вул. Зоріна»

Вул. Зоріна
1
Автор: Альона Душенко Фото: Володимир Дмитренко
Теги: зупинки перейменування вулиці
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