Ціни на автомобільне пальне у Кременчуці завмерли: за скільки можна заправити автівку 9 лютого

Сьогодні, 14:21 Переглядів: 173

На Полтавщині ціни на бензин та дизельне пальне стабілізувалися, а здешевлення зрідженого газу для автомобілів практично припинилося. У порівнянні з цінами середи газ сьогодні подешевшав на заправках лише в одного оператора на 50 копійок за літр.

Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 9.02.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 49,30 0,00 0% Бензин А-95 48,20 0,00 0% Бензин А-92 46,98 0,00 0% Дизельне пальне 51,65 0,00 0% Газ автомобільний 25,88 -0,06 -0,241%





Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 9.02.2023 р.