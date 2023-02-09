Наталія Макаруша стала заступницею гендиректора «Полтаватеплоенерго»

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Раніше вона працювала у кременчуцькому «Теплоенерго», а до цього на «Кременчуцькій ТЕЦ»

Від 1 лютого у генерального директора ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» працює нова заступниця, яка відповідатиме за забезпечення лівобережжя Кременчука теплом і гарячою водою. Це кременчужанка Наталія Макаруша.

На цю роботу вона прийшла з посади заступниці директора кременчуцького комунального підприємства «Теплоенерго». А перед цим Наталія Макаруша працювала заступницею генерального директора з комерційних питань ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», до тих пір, поки туди не прийшов новий керівник.

Наталія Макаруша — членкиня політичної партії «За майбутнє», від якої балотувалася до Полтавської обласної ради 8-го скликання, але не пройшла. У попередньому, 7-му скликанні облради вона депутаткою від партії «Укроп».

На запитання «Кременчуцького Телеграфу» щодо того, чи планує «Полтаватеплоенерго» надавати послугу гарячої води у міжопалювальний період, Наталія Макаруша зауважила, що обласне комунальне підприємство й зараз би надало цю послугу, проте фізично не може це робити, бо адже обладнання з виготовлення гарячої води знаходиться на балансі кременчуцького «Теплоенерго». Як тільки у Кременчуці приймуть рішення запустити приготування гарячої води, тоді ця послуга й відновиться.



