Стало відомо, коли у Кременчуці перейменують зупинки

У четвер, 9 лютого, на засіданні виконавчого комітету мають затвердити нові назви зупинок у Кременчуці. Про це «Телеграфу» повідомив голова комісії з перейменування, секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко.
Під перейменування потрапили зупинки, розміщені на вулицях, які дерусифікували. Наприклад, зупинка Гвардійська — зупинка Героїв УПА, зупинка Воїнів-інтернаціоналістів — зупинка Техучилище.
Також планують додати кілька нових зупинок, які з'явилися після введення нових тролейбусних маршрутів.
Зауважимо, що минулого разу після декомунізації тривало голосування та обговорення щодо перейменування нових назв зупинок. Наразі на комісії з перейменування вирішили перейменувати частину зупинок, які потрапили під процес деколонізації без обговорення громади.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер