Стало відомо, коли у Кременчуці перейменують зупинки

Вчора, 21:01 Переглядів: 451

У четвер, 9 лютого, на засіданні виконавчого комітету мають затвердити нові назви зупинок у Кременчуці. Про це «Телеграфу» повідомив голова комісії з перейменування, секретар Кременчуцької міської ради Юрій Гриценко.

Під перейменування потрапили зупинки, розміщені на вулицях, які дерусифікували. Наприклад, зупинка Гвардійська — зупинка Героїв УПА, зупинка Воїнів-інтернаціоналістів — зупинка Техучилище.

Також планують додати кілька нових зупинок, які з'явилися після введення нових тролейбусних маршрутів.

— Завтра, 7 лютого, засідатиме робоча група, яка обробить назви зупинок. Ми змінюємо частину зупинок, а також з'являться нові — на правобережжі, де заїжджали тролейбуси, а також зупинки у Потоківській громаді. Визначаємося із зупинками, які прохали громадяни, розглянемо і ті пропозиції, — сказав Юрій Гриценко.

Зауважимо, що минулого разу після декомунізації тривало голосування та обговорення щодо перейменування нових назв зупинок. Наразі на комісії з перейменування вирішили перейменувати частину зупинок, які потрапили під процес деколонізації без обговорення громади.