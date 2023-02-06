Призовники, яким виповнилося 27 років, мають прибути для проходження медогляду в ТЦК та СП

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Кабмін вніс зміни до Положення про підготовку та проведення призову громадян України

Кабінет міністрів зобов’язав призовників, які досягли 27 років під час воєнного стану прибути на призовні дільниці ТЦК та СЗ (колишні військкомати – ред.) для проходження військово-лікарської комісії. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №92 від 1 лютого 2023 року, яка набрала чинності 2-го лютого.

Згідно з документом, під час воєнного стану призов на строкову військову службу не проводиться.

З моменту введення воєнного стану в районах (містах) утворюються призовні комісії, персональний склад яких та графік їх роботи затверджується начальником військової адміністрації.

На районні (міські) призовні комісії покладається організація та проведення медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку. Це потрібно для взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних або виключення з військового обліку.

Передбачається, що оповіщення призовників, які досягли 27 років, їх прибуття на призовні дільниці та проведення їх медичного огляду здійснюється відповідно до вимог Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом. Тобто їм будуть розсилати повістки.

Наразі призовники, яким виповнилося 27 років, мають прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) щоб замінити приписне свідоцтво на військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язані.