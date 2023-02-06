На підприємстві на Молодіжному провели рейд-перевірку через викиди в атмосферу

Сьогодні, 19:29 Переглядів: 144

У Кременчуці працівники відділу екологічної безпеки та відділу контролю за станом благоустрою районної адміністрації провели рейд-перевірку щодо опалення одного з приватних підприємств мікрорайону Молодіжний. Як повідомила мерія нашого міста, щодо цього підприємства надійшла скарга про викиди в атмосферу від опалювальних приладів.

Фахівці повідомили підприємству про заборону забруднення повітря. Також пояснили вимоги Правил благоустрою про заборону спалення будь-яких відходів та ведення господарської діяльності без відповідного дозволу на викиди.

Порушникам розповіли про адміністративну відповідальність та можливість використовувати в районі житлової забудови лише електрообігрівачі для опалення.

Мерія нагадує, що з питань порушень громадяни можуть звертатись до служби допомоги мера кременчужанам за телефоном 15-63 (з мобільного безкоштовно).