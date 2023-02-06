«Сирена»: як у Кременчуці канал про сповіщення перетворюють на рупор влади

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Телеграм-канал «Сирена Кременчук» створили на початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну. Кременчужани почали масово доєднуватися до цього каналу, як альтернативу застосунку, який у багатьох встановлений у телефонах.

— Дуже зручно, оповіщення про тривогу не «кричить», як застосунок, а тихенько сповіщає, та й канал нібито офіційний, — каже кременчужанин Дмитро.

Канал дуже швидко набрав сотні, а згодом — тисячі підписників.

На сьогодні у каналі «Сирена Кременчук» — 84,6 тисячі підписників. За нашими спостереженнями — це другий за кількістю читачів канал після ХКременчук (115,3 тисячі підписників) у нашому місті.

На каналі «Сирена Кременчук» періодично з’являлися повідомлення про алгоритм дій населення у разі затоплення, хімічної небезпеки, правила поводження при мінній небезпеці, у разі виявлення небезпечних предметів тощо. Під час ракетних обстрілів — заклики не публікувати фото з місця подій.

З літа 2022 року на цьому каналі почали з’являтися перепости зі «свіжоствореного» телеграм-каналу міського голови Віталія Малецького.

На початку жовтня в телеграм-каналі «Сирена Кременчук» окрім сповіщень про оголошення та відбій повітряної тривоги почали раз на день з’являтися повідомлення про головні події за день.

Адміністратори каналу визначають головне за день за власним принципом, і він переважно зберігає відносно спокійний інформаційний фон із «офіційним відтінком».

Новини на кшталт: Графік погодинних відключень; Надзвичайники попереджають — на воді тонка крига, рибалкам не варто виходити на водойми; Потоки вже два роки як приєдналися до Кременчуцької громади — що змінилося; У кременчуцьких Пунктах Незламності встановлюють твердопаливні опалювальні пристрої; Для оборони неба Україні потрібно до 200 багатоцільових літаків; Радіаційна та хімічна обстановка у Кременчуці в межах норми тощо.

Іноді трапляються і посилання на «критичні» новини — про те, як обласна рада купила електромобіль, а нардеп від Кременчука і району Олексій Мовчан (племінник нардепа Юрія Шаповалова) закликав обласну владу придбати за ці гроші автомобіль для захисників на фронті. Також підписники каналу «Сирена Кременчук», що читають «головні» новини за день, можуть дізнатися, як влада Кременчука самовіддано відстоює зниження тарифів на опалення віл КП «Полтаватеплоенерго». У каналі, який, нагадаємо, називається «Сирена Кременчук» з'являються листи від Мінрегіону із позицією щодо тарифів, який відображає виключно позицію міської влади.

Нескладний аналіз контенту каналу «Сирена Кременчук» показує, що у щоденному пості про «головні новини» більша частина переходів — на ресурси, пов'язані із міською владою. Це:

Новини Кременчука (kremenchuk.tv);

Кременчуцькі новини (телеграм-канал);

Кременчуцькі новини (фейсбук-сторінка);

Кременчук офіційний (посилання на ресурси Кременчуцької міської ради).

Нагадаємо, засновником «Кременчуцьких новин» є КП «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» (КП «КТРК»), яка фінансується з міського бюджету — тобто із наших із вами податків — та висвітлює роботу міської влади та народних депутатів Юрія Шаповалова та Олексія Мовчана виключно у позитивному світлі.

На офіційні заходи міська влада вже давно перестала запрошувати незалежні ЗМІ, тож на діяльність чиновників кременчужани змушені дивитися через призму комунального ЗМІ. Щоправда, коли в місті виник скандал із тарифами «Полтаватеплоенерго», влада міста згадала про існування інших видань та навіть уперше від часів карантину запросила журналістів на засідання кількох робочих груп.

Звідки кошти?

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», відмова від фінансування газети за 9 млн гривень (яка перестала виходити від лютого 2022 року) насправді не дала економії для міського бюджету, адже ці гроші КТРК «розтягує» на інші статті. Зокрема відомо, що вартість ведення телеграм-каналу КП «КТРК» наприкінці 2022 року зросла з 12 до 20 тис. гривень. Так, протягом грудня 2022-січня 2023 року КП уклало три договори на надання додаткових інформаційних послуг сторонніх фахівців у виготовленні інформаційних матеріалів: договір із ФОП Світлана Леонова від 2.12.2022, ціна — 199 тис. гривень, не оплачений; договір із ФОП Світлана Леонова від 9 грудня 2022 року, ціна — 99 тис. гривень; договір із ФОП Дарина Кузьміна від 23 січня 2023 року, ціна — 99 тис. гривень.

КТРК заплатить 99 тисяч гривень за невідомі інформаційні послуги

Нагадаємо, у січні 2022 року Дарина Кузьміна на замовлення КТРК надавала послуги із контекстно-медійної реклами та ремаркетингу (вартість угоди — 49,5 тис. гривень). У вересні минулого року КТРК у цього ж ФОП замовляла аудит телеграм-каналу, аналіз перспективи розвитку інформаційного напрямку каналу та аналіз роботи конкурентів. Вартість угоди склала 45 тис. гривень. Тож не виключено, що бюджетні кошти КТРК спрямовує саме на розвиток ресурсів, які можна буде використати у майбутньому.

Зазначимо, що просування владних ресурсів та використання адмінресурсу задля цього у Кременчуці стає тенденцією. У жовтні міський голова Віталій Малецький ходив у педагогічні колективи та роздавав свої візитки із закликом підписатися на офіційні джерела інформації, яким серед іншого є його власний телеграм-канал. Потім мер просував свій канал через «батьківські чатики» — через педагогів батькам учнів шкіл передали прохання-рекомендацію знов таки підписатися на «потрібні» ресурси.

Міський голова Віталій Малецький просуває власний телеграм-канал через «батьківські чатики

А кілька тижнів тому Кременчук став свідком, як вчителі, педагоги, випускники педінститутів та педколеджу продемонстрували безпрецедентну підтримку мера на Фейсбуці. Звичайно, за вказівкою.

Чому педагоги дружньо «відлайкали» Малецького?

Тож не дивуйтеся, якщо ближче до виборів канал, який інформує про повітряну тривогу, перетвориться на офіційний рупор влади.