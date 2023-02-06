Травма на виробництві: на Полтавщині загинув чоловік

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Сьогодні, 6 лютого, у Градизькій територіальній громаді Полтавської області, на елеваторі загинув 40-річний робітник. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Під час роботи на елеваторі працівник потрапив під крупорушку із зерном кукурудзи. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

За даним фактом поліція внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч.2 ст.271 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинили загибель людей) Кримінального кодексу України.

Наразі слідство з'ясовує причини та обставини події.