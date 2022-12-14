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Кременчук

КТРК заплатить 99 тисяч гривень за невідомі інформаційні послуги

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 220 Коментарів: 2

Гроші підуть ФОП із Полтави, основний вид діяльності якої — оптова торгівля побутовими електротоварами 

Комунальна кременчуцька телерадіокомпанія (КП «КТРК») за 99 тис. гривень замовила надання інформаційних послуг у виготовленні інформаційних матеріалів.

Згідно з інформацією, розміщеній в системі публічних закупівель Prozorro, КП у якості надавача вказаних послуг обрало ФОП Леонова Світлана Володимирівна.

В системі не опублікований ані договір із підприємицею, ані технічного завдання до закупівлі.

Відтак які саме послуги замовляє КТРК – дізнатись немає змоги.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ФОП Леонова Світлана Володимирівна зареєстроване у 2015 році в Полтаві. Основний вид діяльності — оптова торгівля побутовими електротоварами.

З цим ФОП КТРК співпрацює вдруге. У грудні поточного року за 299 тис. гривень у Світлани Леонової КП замовляло послуги із розробки концепції телевізійної інформаційної продукції (програми «Твоє право»). 

Нагадаємо, КТРК — це комунальна телерадіокомпанія, яку утримують переважно за гроші з міського бюджету. Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що штат працівників складає 53 особи. У 2022 році на утримання КП у бюджеті Кременчука було закладено майже 24 млн гривень. 

Кременчуцька телерадіокомпанія замовила інформпослуги за 160 тис. гривень

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: КТРК закупівлі
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Коментарі: 2

943
evil:
Сьогодні, 13:09

У нас вообще прокуратура есть?

Местные издания еженедельно выкладывают материалы по которым как минимум проверки должны быть?!!!!!

Але! Ничего не вижу ни чего не слышу? Включили дурачка и штаны просиживаем ?

 


2 0
1 509
hunter:
Сьогодні, 13:41

Мородеры процветают.


2 0

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