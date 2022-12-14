Померла вихователь-методист дитсадка №29 Марія Єськова

10 грудня 2022 року перестало битися серце Марії Миколаївни Єськової, вихователя-методиста Кременчуцького закладу дошкільної освіти №29. Про це повідомляє департамент освіти Кременчука. Вона відійшла у вічність на 42 році життя.

— Передчасна смерть Марії Миколаївни — непоправна втрата для рідних, близьких, друзів, колег. Колеги будуть пам’ятати її як відповідальну, чуйну та працьовиту людину. Світла пам'ять про неї назавжди лишиться в наших серцях.

У цей скорботний час висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким Марії Миколаївни. Сумуємо разом з вами, поділяємо ваші біль та горе. Проте світлі спогади про Марію Миколаївну, яка залишила по собі добрі справи та чесно прожила своє життя, завжди будуть сильніші, ніж смерть, — йдеться у некролозі.