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Нападник ХК «Кременчук» Давід Сібілевич забив полякам на чемпіонаті світу

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 164

 Збірна має зіграти ще три гри 

Молодіжна збірна України продовжує впевнену ходу на чемпіонат світу з хокею U20 в першому дивізіоні (Група Б). У польському Битомі виступає один представник ХК «Кременчук» - нападник Давід Сібілевич. Ще один представник «Кременчука» Тимофій Савицький не зміг конкурувати за місце у складі через травму.

У першому матчі молодіжна збірна України впевнено переграла однолітків із Італії – 4:0.

Збірна Італії (U20) – Збірна України (U20) – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

Шайби: 0:1 – Панасенко (Царьковський), 30:23. 0:2 – Сидоренко (Ковальчук, Шамардін), 30:55. 0:3 – Трахт (Коржелецький, Дахновський, – більш.), 33:40. 0:4 – Ковальчук (Сидоренко), 46:31.

Італія: Клара; Колли – Ларчер, Ф.Рігоні – Баумгартнер, Ф.Лачеделли – Матонті, Горгоне; Жірарді – Галімберті – Рігоні, Лобіс – Гшляйссер – Сегафредо, Еггер – Вейслер – Месснер, Зандегякомо – Помпанін – Дж.Лачеделлі. Тренер – Джорджіо де Беттін.

Україна: Сердюк; Атаманчук – Дахновський, Трошкін – Волков, Шамардін – Сушков, Портной ­– Кісельов; Коржилецький – Белік – Трахт, Грабовецький – Царьковський (2) – Панасенко, Ковальчук (2) – Дубський – Сидоренко, Красножон – Садовіков (2) – Сібілевич (2), Ковальчук. Тренер – Олександр Бобкін.

Наступного дня, 12 грудня, збірна України(U-20) перемогла господарів світового форуму – «молодіжку» Польщі. Українці у дивовижному матчі із заміною наших воротарів в середині зустрічі і дублем Станіслава Садовікова майстерно поклала на лопатки поляків та з максимальною кількістю набраних очок очолила турнірну таблицю ЧС-2022.

Збірна Польщі (U20) – Збірна України (U20) – 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Шайби: 0:1 – Сібілевич (Дубський, Коржилецький, – більш.), 1:54. 0:2 – Садовіков (Шамардін), 2:19. 1:2 – М.Кусак (П.Кусак, – більш.), 29:07. 2:2 – Кас.Маціяш (Стербенц, – більш.), 33:45. 2:3 – Садовіков (Панасенко, – менш.), 39:51. 2:4 – Коржилецький (Дахновський), 45:03. 2:5 – Атаманчук, 48:35.

Польща: Клімовскій; Вробел – Кас.Маціяш, Шафер – Курніцкій, Вілк – Ходор, Степіен; Кш.Маціяш – Стербенц – Слючарчик, Чепелевський – Громадзкій – М.Кусак, Вибірал – Мацковскій – П.Кусак, Менц – Карасінскій – Сенкевич, Вавржкевич. Тренер – Артур Слюсарчик.

Україна: Сердюк (Арцатбанов, 34:06); Атаманчук – Дахновський, Трошкін – Волков, Шамардін – Сушков, Портной ­– Кісельов; Коржилецький – Белік – Трахт, Грабовецький – Царьковський – Панасенко, Ковальчук – Дубський – Сидоренко, Красножон – Садовіков – Сібілевич, Ковальчук. Тренер – Олександр Бобкін.

Дебют матчу для господарів чемпіонату світу вийшов бентежним: вже наприкінці другої хвилини форвард «Кременчука» Давид Сібілевич «розпакував» воротаря поляків після шикарної атаки віялом, реалізувавши чисельну більшість. А вже у наступній зміні свій перший гол у поєдинку у ближньому бою оформив форвард чеського «Берані Злін» Станіслав Садовіков. Супердрайвовий початок «синьо-жовтих» – два голи за перші 139 секунд гри!

 

Треба сказати, такий поворот подій не вибив «Кадру» із сідла. І хоча перший період так і не приніс більше закинутих шайб, моменти команди створювали регулярно, а найкращий гравець стартового поєдинку з Італією Савва Сердюк встиг зробити кілька вражаючих порятунків.

Але в другій третині зустрічі, як часто буває у молодіжному хокеї, розстановка сил змінилася, наче подув вітерець. Два поспіль вилучення Шамардіна та Панасенка призвели до двох голів поляків у більшості, після чого тренерський штаб українців зважився на заміну Сердюка за нічийного рахунку! Гліб Арцатбанов, який вийшов на останній рубіж і відразу на третю поспіль меншість, зіграв дуже холоднокровно і куражно, зумівши записати в актив кілька неймовірних «сейвів» і в результаті зберіг свої ворота в недоторканності! Забігаючи вперед, саме Арцатбанов отримав приз найкращому гравцю матчу у складі переможців, хоча дубль Садовікова з голом у меншості під завісу другого періоду мав вагомий аргумент у заочній суперечці за звання best player.

З перших секунд третього періоду українцям довелося якісь пів хвилини сильно похвилюватися, оскільки судді з Канади та Австрії залишили наших відбиватися втрьох проти п’ятьох поляків, але й у цьому форматі Арцатбанов не здригнувся, нейтралізувавши вихід сам на сам із найнебезпечнішим гравцем «біло-червоних» Кшиштофом Маціяшем. Загалом команда Олександра Бобкіна виглядала жвавіше, швидше, винахідливіше і влучніше. Шайби Данила Коржелецького та Павла Атаманчука з п’ятачка стали логічним завершенням цього захоплюючого хокею – 5:2.

 

Наступний матч на чемпіонаті світу збірна України(U-20) зіграє 14 грудня проти молодіжної команди Естонії, яка стартувала на ЧС-2022 з двох поразок у додатковий і основний час від Польщі (3:4 ОТ) і Південної Кореї (1:2).

  • 14 грудня, середа. 21.00 Україна – Естонія
  • 16 грудня, п’ятниця. 21.00 Україна – Корея
  • 17 грудня, субота. 21.00 Японія – Україна

Турнірна таблиця

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук збірна України
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