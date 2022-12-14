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Кременчук, Гроші

Кременчуцька комунальна ТРК витратить 200 тисяч гривень на ремонт комп’ютерів

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 305

Переможець стане відомим 19 грудня, а техніку має полагодити до 31 грудня

9 грудня КП «Кременчуцька телерадіокомпанія» оголосила тендер на надання послуг з  ремонту і технічного обслуговування персональних комп’ютерів та периферійного обладнання. Про це свідчить оголошення в системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з технічним завданням, підрядник повинен виконати 27 послуг:

  • вдосконалення системи охолодження та системи доступу до файлового сховища в ньюзрумі на 15 персональних комп’ютерах;
  • поточний ремонт 9 персональних комп’ютерів;
  • поточний ремонт 2 ноутбуків;
  • поточний ремонт сервера.

Очікувана вартість закупівлі — 200 тисяч гривень. Пропозиції можна надавати до 17 грудня, аукціон має відбутися 19 грудня.

Переможець повинен відремонтувати комп’ютерну техніку до кінця 2022 року.

Раніше повідомлялось, що для  КП «КТРК» фонд заробітної плати за 8 місяців поточного року збільшився на 500 тисяч гривень. Якщо минулого року він складав 4,6 млн гривень, то у 2022 році — збільшились до 5,1 млн гривень.  Також зросли витрати на пальне: у порівнянні з минулим роком КТРК витратила на 120 тис. гривень більше — 248 тис. гривень проти 128 тис. гривень.

Вартість ведення телеграм-каналу коштує у цьому році не 12 тис. гривень, а 20.

Нагадаємо, КТРК — це комунальна телерадіокомпанія, яку утримують переважно за гроші з міського бюджету. Штат працівників складає 53 особи. У 2022 році на утримання КП у бюджеті Кременчука було закладено майже 24 млн гривень. 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: КТРК закупівлі
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