Вчора у Кременчуці впало дерево та перегородило прохід до під’їзду

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 288

13 грудня на вулиці Володимира Великого впало дерево та перегородило прохід до під’їзду. Як інформує Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області, близько 20.00 чергова служби контролю міста «1563» повідомила про інцидент рятувальників.

Четверо працівників ДСНС ліквідували наслідки негоди, яка накрила вчора Кременчук, – за допомогою бензопили «Штиль» за 40 хвилин розпиляли дерево і прибрали з проходу до під’їзду.