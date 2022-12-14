Обливали окропом і били струмом геніталії: відомо про 154 факти насильства українців військовими рф

Прокурори України встановили вже 154 факти сексуального насильства щодо українців з боку військовослужбовців рф. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Вже повідомили про підозру 6 військовослужбовцям рф. Скерували до суду обвинувальні акти щодо 2 осіб, одну особу засудили.
На Херсонщині військовослужбовці рф впродовж 4 місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву жительку з березня 2022 року систематично оголювали та застосовували тортури. Зокрема, обливали окропом.
Зафіксовані також факти гендерного насильства, коли дружин українських захисників, які брали участь в АТО чи мали відношення до ЗСУ, забирали з родин, катували.
Прокурори виявили понад 30 фактів катування електрострумом геніталій, які застосовували до місцевого цивільного населення. Загалом встановили понад 100 фактів тортур з використанням електроструму щодо місцевих чоловіків.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер