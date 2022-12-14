Обливали окропом і били струмом геніталії: відомо про 154 факти насильства українців військовими рф

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 387

Одного рашиста вже засудили

Прокурори України встановили вже 154 факти сексуального насильства щодо українців з боку військовослужбовців рф. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Вже повідомили про підозру 6 військовослужбовцям рф. Скерували до суду обвинувальні акти щодо 2 осіб, одну особу засудили.

На Херсонщині військовослужбовці рф впродовж 4 місяців ґвалтували жінку. Ще одну місцеву жительку з березня 2022 року систематично оголювали та застосовували тортури. Зокрема, обливали окропом.

Зафіксовані також факти гендерного насильства, коли дружин українських захисників, які брали участь в АТО чи мали відношення до ЗСУ, забирали з родин, катували.

Прокурори виявили понад 30 фактів катування електрострумом геніталій, які застосовували до місцевого цивільного населення. Загалом встановили понад 100 фактів тортур з використанням електроструму щодо місцевих чоловіків.