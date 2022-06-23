Кременчуцька телерадіокомпанія замовила інформпослуги за 160 тис гривень

Сьогодні, 18:22 Переглядів: 253

Їх надаватиме ФОП, що співпрацює виключно з КТРК

19 травня 2022 року КП «Кременчуцька телерадіокомпанія» (КТРК) уклало договір з ФОП Дарина Кузьміна на надання консультаційно-інформаційних послуг. Ціна угоди склала 160 тисяч гривень. Про це стало відомо оголошення електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Згідно з угодою, підрядник до 31 грудня 2022 року повинен щомісячно надавати послуги у формі письмових рекомендацій та особистих консультацій за попереднім запитом клієнта. Таким чином послуги ФОП для КП КТРК обійдуться трохи більше, ніж у 20 тис. гривень на місяць.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ФОП Дарина Володимирівна Кузьміна зареєстровано в 2015 році. Основний вид діяльності - комп'ютерне програмування.

У публічних закупівлях ФОП бере участь з серпня 2019 року. За цей час було укладено 7 угод, усі - виключно з КП КТРК.

Зазначимо, у січні 2022 року Дарина Кузьміна на замовлення КТРК надавала послуги послуги із контекстно-медійної реклами та ремаркетингу (вартість угоди - 49,5 тис. гривень). У вересні минулого року КТРК у цього ж ФОП замовляла аудит телеграм-каналу, аналіз перспективи розвитку інформаційного напрямку каналу та аналіз роботи конкурентів. Вартість угоди склала 45 тис. гривень.





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Нагадаємо, КТРК - це комунальна телерадіокомпанія, яку утримують переважно за гроші з міського бюджету. Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що штат працівників складає 53 особи. У 2022 році на утримання КП у бюджеті Кременчука було закладено майже 24 млн гривень.











