На Полтавщині перевірять, як зберігають продовольчий резерв: яка ситуація у Кременчуці

На Полтавщині перевірятимуть умови зберігання продрезерву. Про це сьогодні, 23 червня, повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
За його словами, Рада оборони Полтавщини ухвалила рішення перевірити умови зберігання продовольчого резерву в громадах області. Результати перевірок обіцяють надати наступного тижня.
Перевірятимуть не лише умови зберігання, а й по кількості. Щоб не було розкрадання. Перевірятимуть не лише Полтаву, де почали роздавати продрезерв вимушеним переселенцям через закінчення терміну придатності, а й всю область.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився у заступника міського голови Кременчука Ольги Усанової, яка є головою гуманітарного штабу Кременчука щодо продрезерву. За її словами, у Кременчуці продовольчий резерв залишається недоторканим, його не роздають вимушеним переселенцям.
№ 24 від 16 червня 2022Читати номер