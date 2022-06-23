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Кременчук

На Полтавщині перевірять, як зберігають продовольчий резерв: яка ситуація у Кременчуці

Сьогодні, 18:50 Переглядів: 195

 

У деяких районах почали роздавати резерв

На Полтавщині перевірятимуть умови зберігання продрезерву. Про це сьогодні, 23 червня, повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, Рада оборони Полтавщини ухвалила рішення перевірити умови зберігання продовольчого резерву в громадах області. Результати перевірок обіцяють надати наступного тижня.

- На вулиці літо, температури зростають. Умови зберігання по продуктів контролює Держпродспоживслужба. Що стосується роздачі продрезерву, то законом визначені умови: території в оточенні чи окупації або «виходить» термін зберігання. Правоохоронці були здивовані щодо термінів зберігання, адже продукція довгострокового зберігання. Терміни не могли «вийти» за два чи три місяці, - зауважив Дмитро Лунін.

Перевірятимуть не лише умови зберігання, а й по кількості. Щоб не було розкрадання. Перевірятимуть не лише Полтаву, де почали роздавати продрезерв вимушеним переселенцям через закінчення терміну придатності, а й всю область.

«Кременчуцький ТелеграфЪ» поцікавився у заступника міського голови Кременчука Ольги Усанової, яка є головою гуманітарного штабу Кременчука щодо продрезерву. За її словами, у Кременчуці продовольчий резерв залишається недоторканим, його не роздають вимушеним переселенцям.

Такими депутатів Кременчуцької міськради ви ще не бачили
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Автор: Альона Душенко
Теги: продовольчі запаси війна
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