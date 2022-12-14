У Кременчуці за останню добу скоєно три правопорушення

За останню добу, в Кременчуці скоїли три кримінальні правопорушення. Одну людину затримали. Про це повідомляє Національна поліція України.
Всього зафіксували виклики стосовно двох осіб, які знаходилися у стані алкогольного сп'яніння, а також одну особу затримали через наркотики за ст. 309 Кримінального Кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів).
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер