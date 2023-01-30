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Чому педагоги дружньо «відлайкали» Малецького?

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 909

   

Вчителі, педагоги, випускники педінститутів та педколеджу продемонстрували безпрецедентну підтримку мера на Фейсбуці. Схоже, за вказівкою

До Телеграфу дійшли чутки, що працівників ряду освітніх закладів настійливо попрохали підтримати на ФБ мера, який веде епічну війну за зниження тарифу «Полтаватеплоенерго». Раніше педагогів вже залучали до просування телеграм-каналу міського голови. Невже цього разу використовують адмінресурс? Йдемо на Фейсбук вивчати пости Віталія Малецького щодо його боротьби за краще майбутнє без оплати за тепло влітку.

До речі, свою епічну боротьбу за краще життя кременчужан міська влада розпочала вже після отримання мешканцями оновлених платіжок. До цього мерія займала позицію дуже мовчазного страуса: узгодивши усі документи, навіть не попередила людей про тарифний «сюрприз». Про те, що тариф збільшено, і за тепло потрібно платити навіть влітку ЗМІ написали ще на початку грудня. Після новорічних свят у «страусі» прокинувся «бетмен» та нарешті заговорив на ФБ, що нові великі тарифи то погано.

Отже, у середньому пости мера на його сторінці у ФБ набирали десь до 40 коментарів, частіше ще близько 20. Проте один пост, від 21 січня, просто розбомбив аудиторію – майже 300 коментарів, 1700 репостів та 1200 лайків! Це був «лист про тарифи на опалення» від Міністерства розвитку громад України та коментар Малецького щодо підвищення тарифів: «переконаний, що це незаконно та потребує невідкладного вирішення».

 


Читаємо під ним коментарі. Вкидаються в око пачками короткі коменти «підтримую», «підтримую нашого мера», «підтримую все», «підтримую звернення» (яке?), «дякую, що турбуєтесь за мешканців нашого міста»...

 


Заходимо на сторінки коментаторів, що виразили таку «багатослівну» підтримку мерові. По-перше, видається дуже дивним, що практично всі небагатослівні коментатори – це жінки. По-друге, авторки підтримуючих мера коментарів за дивним збігом обставин педагоги або пов'язані із системою освіти. Так, певна частина профілів закрита та важко ідентифікувати місце роботи або професію. Але в інших випадках мера активно підтримують випускники Глухівського національного педуніверситету, Кіровоградського педуніверситету, Полтавського педуніверситету, Кременчуцького педагогічного коледжу. А частина з коментаторів вказала місце роботи. І переважно це кременчуцькі дитячі сади, школи, заклади з розвитку дитини. Всі вони муніципальні, не приватні.

  

 

Більше скрінів — у галереї

На деяких акаунтах не зазначена ані освіта, ані місце роботи. Але пости кажуть про себе: фото з заходів у дитсадках, інструкції для вчителів тощо.

 

 

Серед коментаторів, що залишили коротеньке підтримую, ми нарахували понад 50 профілів, що мають відношення до освітньої галузі. Також зустрічалися пусті профілі, схожі на ботів, де ані інфи, ані фото власника.


Репости такої популярної публікації мера виявляємо на сторінках людей, які взагалі зазвичай не активні у ФБ. Вони або нічого не постять, або інколи постять квіти й котиків. Наприклад, в акаунті – 4 публікації, дві з них за 2017 рік, ще 2 – перепости пана Малецького.У користувача «Аня Аня» всього 2 дописи на сторінці: про колядки та пост Малецького.

А ось скрін зі сторінки кременчужанки, що пише про підтримку мера під його постом. Трохи погортали її сторінку і вже інша риторика підтримки мера:

 


На нашу думку, все дуже нагадує використання адмінресурсу. Ну або ж 21 січня зорі на небі навіяли працівникам та випускникам педзакладів непереборне бажання поставити лайк Віталію. Чи якийсь сон наснився випускникам Глухівського педунівреситету. Чомусь зірки не склались так для майстрів манікюру чи працівників медсектору, чи комунальників?

2023 рік. Майже рік війни. Хлопці там в окопах, життя за свободу від того «мордору» кладуть. А тим часом кабінети досі притрушені «совком», а з бюджетниками діють тими самими методами, що й попередники та попередники попередників. Бо хоч би що, але «партія сказала: нада! Комсомол отвєтил: єсть!». 

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Автор: mudraya
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