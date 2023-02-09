Поліція Полтавщини спалила 20 кілограмів наркотиків і 10 тисяч наркотичних рослин

На Полтавщині поліція спалила наркотики, які були речовими доказами у кримінальних провадженнях. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Знищення наркотиків відбулось згідно із судовими рішеннями. Загалом утилізували близько 20 кілограмів канабісу та макової соломки, понад 6 тисяч рослин конопель, близько 4,5 тисяч рослин маку, а також інші наркотичні засоби й прекурсори для їх виготовлення, що були вилучені з незаконного обігу.
Нагадаємо, що поліція Полтавщини нещодавно затримала групу наркоторговців.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер