Поліція Полтавщини затримала групу наркоторговців

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 99

Поліція Полтавщини затримала 5 учасників міжрегіонального наркоугрупування, яким повідомили про підозру у розповсюдженні наркотиків. Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За даними слідства, затримані є жителями Полтавської, Дніпропетровської та Сумської областей. Підозрювані налагодили канали постачання та збуту наркотиків у великих розмірах на території України та продавали їх через один із месенджерів. Далі розповсюджували через закладки та пересилали поштою у харчових продуктах, косметичних засобах і будівельно-технічних матеріалах. Після чого отримували оплату за «товар» від покупців на банківські картки та електронні гаманці, а отримані кошти використовували для власних потреб та здійснення подальшої протиправної діяльності.

Під час обшуків домівок та гаражів фігурантів правоохоронці вилучили небезпечні психотропні речовини Альфа-PVP, амфетамін, метамфетамін, а також, канабіс загальною вагою понад 10 кг – орієнтовною вартістю майже 10 млн грн. А разом з наркотиками й матеріали для фасування, вогнепальну та холодну зброю, мобільні телефони. Вилучені речові докази направили на експертизи.

Наразі усім підозрюваним обрано запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Також вирішується питання про накладення арешту на їхнє майно. А також, триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, встановлюється причетність інших осіб до скоєння злочину.

Слідчі дії здійснюються Головним управлінням Національної поліції в Полтавській області, оперативний супровід – Управлінням боротьби з наркозлочинністю в Полтавській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України та територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у Полтаві.